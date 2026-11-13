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Clamoroso a San Siro: Italia batte Francia 3-1

Gli azzurri vanno in svantaggio e divorano un penalty. Ma ribaltano i Blues e mettono un'ipotesa sulla Nations

di Paolo Diacono - 13 Novembre 2026

Chi lo avrebbe mai detto: l’Italia batte la Francia 3-1 e c’ha pure da recriminare. Sì, perché il gol che porta in vantaggio i transalpini è nato da una disattenzione di Donnarumma e Sebastiano Esposito s’è pure divorato un rigore. Gli azzurri, però, possono guardare a queste circostanze come a spiacevoli incidenti di percorso. A una prova, anzi. Non solo sono stati capaci di ribaltare l’iniziale svantaggio prima e di non farsi prendere dal dispiacere d’aver divorato il possibile vantaggio poi. Ma lo hanno fatto contro i vicecampioni del mondo.

Italia – Francia 3-1

C’è poco da aggiungere. Un risultato che nessuno s’aspettava. E che premia il lavoro del cittì Roberto Mancini e di una squadra di giovani. Senza e fuori di retorica. Alla rete di Olise dopo soli dieci minuti, ha replicato Pio Esposito con un gol di rapina e di potenza al 26esimo minuto. Il pareggio ha rotto il dominio francese, riaprendo di fatto la gara. Che, nel secondo tempo, è stata quasi tutta di marca azzurra. I Blues si sono limitati a uno sterile palleggio, l’Italia ci ha messo grinta. Sebastiano Esposito si prende il dischetto conquistato da Cambiaghi. La palla però finisce a lato della porta di Maignan. Un’altra squadra si sarebbe smontata. La Nazionale no.

Frattesi e Pio, di nuovo

Al 70esimo, su imbeccata del solito e inarrestabile Cambiaghi, Frattesi buca la porta francese regalando l’insperato vantaggio all’Italia, la Francia da quel momento in poi si affida al fraseggio ma è di rimessa che gli azzurri colpiscono ancora. Altro fallo in area, di nuovo su Cambiaghi. Dal dischetto si presenta Esposito, Pio. E fa gol, riscattandosi dall’errore di Zenica. La partita finisce 3 a 1 per l’Italia, la Francia torna a casa con le pive nel sacco. C’è poco da inorgoglirsi. Adesso ci tocca il Belgio. Un match non banale.

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