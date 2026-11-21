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Signal, la “cassaforte” degli estremisti è ancora sicura?

di Dave Hill Cirio - 21 Novembre 2026

Un tempo bastava la crittografia end-to-end di Signal per blindare i segreti sui social. La piattaforma ha ora attivato il blocco automatico degli screenshot su iOS, Android e Windows 11. Lo fa per impedire agli agenti di intelligenza artificiale integrati nei sistemi operativi di leggere e memorizzare i messaggi riservati mentre compaiono sul display. La sua minaccia, dentro Siri AI, Google Gemini e Microsoft Recall.

Se l’utente sblocca le schermate, rischia di consegnare le proprie conversazioni ai server delle Big Tech. Per la presidente Meredith Whittaker si tratta di una «minaccia esistenziale» per la riservatezza.

Signal: cosa è?

Una scelta radicale, coerente con le sue origini. Nata a San Francisco dalle app TextSecure e RedPhone ideate da Moxie Marlinspike, la piattaforma è stata unificata nel 2014.

Nel 2018 è nata la Signal Technology Foundation insieme al co-fondatore di WhatsApp Brian Acton. Strutturata come ente no-profit, Signal non ha azionisti, non vende pubblicità e non profila gli utenti, finanziandosi unicamente tramite donazioni.

Questa impenetrabilità ha reso Signal l’app d’elezione per politici, giornalisti e manager. E l’ha spinta ai vertici dei download anche in Italia in questi scenari.

Poi la minaccia. Perché?

Ma la riservatezza assoluta mostra anche risvolti complessi. Recenti inchieste della Digos e della magistratura evidenziano come il proselitismo eversivo e la radicalizzazione si siano spostati dai luoghi fisici alle chat cifrate, coinvolgendo sempre più i giovanissimi.

L’identità lo ha raccontato nei mesi scorsi. E l’Italia è diventata pure di sofisticate operazioni di cyber-spionaggio. Una campagna attribuita ai servizi russi dell’FSB ha colpito figure delle istituzioni come Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo.

Senza violare l’algoritmo di Signal, gli hacker hanno usato l’ingegneria sociale. Finti avvisi di sicurezza hanno indotto le vittime ad autorizzare un dispositivo spia invisibile, duplicando in tempo reale ogni conversazione.

E le inchieste?

Le inchieste della Digos di Brescia — tra cui l’operazione «Jihad Digitale» — svelano come il proselitismo si sia spostato nelle chat cifrate come Signal.

Tra le mura domestiche, adolescenti e giovanissimi subiscono percorsi di radicalizzazione rapidissimi, attratti da un estremismo ibrido tra propaganda jihadista e suprematismo. E per eludere i filtri automatizzati dei social, i reclutatori utilizzano la steganografia, nascondendo manuali e istruzioni per ordigni all’interno dei pixel delle immagini.