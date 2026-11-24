Cultura & Spettacolo

Il segreto di Pinocchio: tra Madonna, alchimia e redenzione il mistero immortale di Collodi

La favola universale che nasconde un itinerario di salvezza

di Ernesto Ferrante - 24 Novembre 2026

A duecento anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, il mondo continua a chiamarlo Collodi, dal piccolo borgo toscano che oggi ospita le celebrazioni ufficiali del bicentenario. La ricorrenza è anche l’occasione per rileggere “Le avventure di Pinocchio” oltre la dimensione della favola. Da oltre un secolo il romanzo alimenta interpretazioni religiose, simboliche ed esoteriche che ne fanno una delle più affascinanti allegorie spirituali della letteratura moderna.

Un simbolismo potente

Sotto la trama destinata ai bambini si cela infatti una fitta architettura simbolica. Molti studiosi hanno letto il viaggio del burattino come un percorso iniziatico. Pinocchio nasce materia grezza, un pezzo di legno ancora privo di coscienza, e attraversa prove, inganni e sofferenze prima di giungere alla trasformazione finale. Un itinerario che richiama l’alchimia spirituale, dove la materia imperfetta viene progressivamente purificata fino a raggiungere una condizione superiore.

In questa chiave, il Paese dei Balocchi diventa il regno dell’illusione, il Gatto e la Volpe incarnano l’inganno, mentre la metamorfosi in asino rappresenta la degradazione dell’anima che smarrisce la propria vocazione più alta. Ogni incontro e ogni caduta assumono il valore di una tappa nel cammino verso la rinascita.

I tratti mariani della Fata Turchina

Al centro di questo percorso si colloca la Fata Turchina, la figura più simbolicamente più ricca dell’intero racconto. Il cardinale Giacomo Biffi vi riconobbe una chiara figura mariana. Il volto femminile della grazia che accompagna l’uomo verso la salvezza. Una presenza misericordiosa che richiama la Madonna per dolcezza, compassione e capacità di perdono.

L’accostamento trova riscontro anche nella biografia di Collodi. Sebbene agnostico in età adulta, lo scrittore crebbe in un ambiente profondamente segnato dalla devozione mariana della madre Angiolina Orzali e dalla formazione ricevuta nel seminario e presso gli scolopi. Un patrimonio spirituale che riaffiora nelle pagine del suo capolavoro.

Redenzione e rinascita

Come Maria nella tradizione cristiana, la Fata non annulla la libertà dell’uomo ma lo guida. Pinocchio cade continuamente in errore, ma viene sempre richiamato e atteso. Fino al finale, quando dopo il sacrificio e l’amore filiale riceve il perdono e si risveglia bambino vero. È il momento in cui la lettura cristiana e quella esoterica si incontrano. La redenzione del peccatore coincide con la rinascita dell’iniziato. Forse è proprio questa straordinaria stratificazione di significati a spiegare l’immortalità di Pinocchio.

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