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Hacker e scuole, finito vertice con le opposizioni a Chigi: “Massima disponibilità”

Chi c'è al tavolo: l'obiettivo nell'appello all'unità delle istituzioni. Giorgia Meloni precisa che la riunione non sostituisce l'informativa alle Camere. Kubilius apprezza il ruolo dell'Italia

di Maria Graziosi - 12 Novembre 2026

Aggiornamento ore 11.00 Il vertice tra governo e opposizioni a Palazzo Chigi è finito. E si riannodano adesso i fili della collaborazione istituzionale tra minoranza e maggioranza per fronteggiare la minaccia hacker. Giuseppe Conte all’esito dell’appuntamento ha dichiarato: “Da parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare ma è evidente che è il governo ad avere strumenti e informazioni tecniche per gestire queste cose. Le proposte devono venire dal governo, oggi siamo stati invitati a far proposte ma le devono far loro e noi ne valutiamo l’efficacia. Non può essere nostra responsabilità, non disponendo delle informazioni di cui dispone il governo. Non spetta a noi l’onere di fare proposte”. Pure Calenda apre al dialogo. “Per una volta si è parlato di cose concrete”.

Il vertice con le opposizioni a Chigi

Dal vertice di Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e le opposizioni dopo gli allarmi bomba in 6mila scuole italiane emerge un appello all’unità. All’incontro, iniziato intorno alle nove di questa mattina, hanno preso parte, oltre alla presidente del consiglio e agli esponenti del suo governo, pure la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente M5S Giuseppe Conte, Angelo Bonelli per Avs, Matteo Renzi (Iv), Carlo Calenda (Azione) ed Edoardo Ziello (Futuro nazionale). L’obiettivo è quello di blindare le istituzioni sui temi seri e decisivi per il futuro del Paese.

Chi c’era al tavolo

All’appuntamento con le opposizioni a Palazzo Chigi ha preso parte anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quello della Difesa Guido Crosetto, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Al tavolo si parla dei tanti casi che stanno interessando il nostro Paese “anche in relazione alle attività di matrice hacker”. Il focus primario sarà quello delle “segnalazioni di presunti ordigni negli istituti scolastici”. Di fondo c’è la questione della guerra ibrida, la volontà del governo di fare il punto condividendo anche con gli esponenti delle minoranze le responsabilità di una reazione che sia forte e unitaria.

Giorgia Meloni nel corso dell’incontro, ha precisato che la riunione non sostituisce l’informativa alle Camere. L’intervento in Aula era stato chiesto ieri dalle opposizioni.

Kubilius apprezza il ruolo dell’Italia

“L’escalation è in corso, e anche in questo caso l’Italia sta giocando un ruolo molto importante”. A distanza dal vertice nella Capitale, le parole del commissario europeo per la Difesa e lo Spazio. Andrius Kubilius le ha pronunciate in un punto stampa dopo l’incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Il commissario ha commentato i cyber attacchi che stanno colpendo Europa e Italia. “In alcuni casi l’attribuzione da parte degli Stati membri è piuttosto chiara: attività legate all’escalation russa. Non so” quanto questo sia stato verificato “in Italia”, ha aggiunto, ma l’escalation è evidente.

Kubilius ha ricordato che dopo l’incontro con Urso si terrà quello con il ministro della Difesa Guido Crosetto, che all’inizio della primavera ha pubblicato un paper “molto importante” sulla difesa contro le minacce ibride e anti-cibernetica dal punto di vista militare.

La presidente della Commissione Ue “ha ribadito il messaggio secondo cui abbiamo bisogno di definire la forma di un protocollo di sicurezza militare” per la preparazione agli attacchi ibridi.

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