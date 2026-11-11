Strage di Viareggio, Mauro Moretti dal carcere ai domiciliari
La decisione dei giudici dopo quattro mesi di detenzione
Dopo poco più di quattro mesi trascorsi nel carcere di Orvieto, l’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, Mauro Moretti, ha ottenuto gli arresti domiciliari.
Moretti esce dal carcere
La decisione è stata presa dal Giudice di Sorveglianza, che ha accolto la richiesta dei legali del manager, oggi settantatreenne. Moretti, costituitosi lo scorso 26 giugno, sconterà il resto della pena nella propria abitazione a Roma, avvalendosi dei requisiti previsti per i detenuti ultrasettantenni.
La misura arriva a seguito della condanna definitiva a cinque anni di reclusione, pronunciata dalla Corte di Cassazione per disastro ferroviario colposo e incendio colposo. Ritorna così alle cronache un lungo iter giudiziario durato diciassette anni, segnato da vari processi e appelli.
La vicenda
I fatti risalgono alla notte del 29 giugno 2009. Un treno merci carico di gpl deragliò alla stazione di Viareggio a causa del cedimento di un asse. Il gas fuoruscito scatenò un’esplosione devastante.
Una nube di fuoco travolse le abitazioni vicine, causando 32 morti e oltre cento feriti. Una delle tragedie più gravi del Paese, sfociata in una battaglia condotta con tenacia dai familiari delle vittime.
Mentre l’ex ad si trasferisce ai domiciliari, a Viareggio resta la ferita aperta del dolore dei familiari delle vittime che nessuna sentenza potrà mai cancellare.
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