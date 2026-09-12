Tajani: governo stabile, non credo debbano esserci elezioni anticipate

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Lavoriamo per ridurre le tasse

di Askanews - 12 Settembre 2026

Roma, 12 set. (askanews) – “Non credo debbano esserci elezioni anticipate perché il governo è stabile. C’è molto da fare, da dare a questo paese, siamo al lavoro per ridurre le tasse”. Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, leader di Fi, a margine della festa Azzurra libertà a Montesilvano.

“Lavoriamo per la prossima manovra per ridurre le tasse con l’abbattimento delle tasse sulle tredicesime, la riduzione dell’Irpef fino a 60mila euro al 33%, con un intervento sul bollo auto e moto. Vogliamo aiutare chi priduce con una flat tax non solo per le imprese ma anche per i lavoratori che priducono, metteremo sul tavolo degli alleati queste proposte”, ha aggiunto Tajani.

Le proposte di Fi per la manovra, ha aggiunto, “verranno presentate alla tre giorni a Milano a ottobre, vedremo cosa si può fare, come coprire: vogliamo convicere i privati a investire di più in Italia”.