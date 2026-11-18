Esteri

Schermi oscurati e bonifici in sospeso: la paralisi digitale delle banche americane

Un guasto tecnico manda in crisi app, portali e pagamenti rapidi dei principali istituti finanziari statunitensi

di Cinzia Rolli - 18 Novembre 2026

NEW YORK — Una nuova ondata di disservizi informatici ha colpito il cuore del sistema finanziario statunitense, lasciando migliaia di correntisti nell’impossibilità di accedere ai propri fondi tramite web e applicazioni mobili. Sulla costa orientale americana, i portali di monitoraggio come Downdetector hanno registrato un’impennata improvvisa di segnalazioni che ha coinvolto i principali colossi bancari del Paese.

Le banche e i servizi coinvolti

L’istituto più esposto è risultato JPMorgan Chase, che da solo ha raccolto oltre 3.300 reclami da parte di correntisti alle prese con schermate di errore generiche, l’impossibilità di visualizzare il saldo aggiornato e il blocco delle transazioni in corso. Pesanti rallentamenti nelle procedure di accesso ai portali online, malfunzionamenti sulle app mobili e problemi agli sportelli automatici hanno però interessato a macchia d’olio anche altri grandi nomi del settore, tra cui Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank, Truist e Capital One.

A rendere ancora più critica la situazione è stato il coinvolgimento di Zelle, la rete di pagamenti istantanei interbancari più diffusa negli Stati Uniti, il cui blocco ha di fatto paralizzato i trasferimenti rapidi di denaro tra privati e piccole attività commerciali in tutto il Paese.

Cause: guasto interno, escluso l’attacco hacker

La simultaneità dei malfunzionamenti su così tanti istituti finanziari aveva inizialmente alimentato il forte timore di un attacco informatico coordinato o di una massiccia operazione di sabotaggio digitale contro le infrastrutture americane. Tuttavia, i vertici degli istituti coinvolti sono intervenuti rapidamente per smentire l’ipotesi di una violazione della sicurezza informatica o di una fuga di dati. Un portavoce di JPMorgan Chase ha attribuito ufficialmente l’origine dei problemi a un errore tecnico interno, precisando che l’anomalia ha rallentato l’elaborazione e l’esecuzione delle transazioni senza però compromettere l’integrità dei sistemi né la sicurezza dei risparmi depositati dai clienti.

Secondo le prime ricostruzioni degli esperti del settore, la causa più probabile risiederebbe in un collo di bottiglia o in un guasto critico all’interno dei server di fornitori tecnologici esterni condivisi. Gran parte delle banche statunitensi si affida infatti alle stesse infrastrutture cloud e agli stessi gateway di elaborazione per gestire i flussi interbancari e i pagamenti istantanei. Quando uno di questi nodi centrali subisce un’interruzione o un malfunzionamento durante un aggiornamento di sistema, il problema si propaga a cascata su tutti gli istituti collegati, generando un blocco sincronizzato pur in assenza di intrusioni esterne.

Uno sguardo d’insieme

Il blocco simultaneo di banche concorrenti come Chase, Bank of America, Wells Fargo e del circuito Zelle dimostra quanto il sistema finanziario dipenda da infrastrutture e reti di pagamento condivise. L’interruzione ha avuto un impatto immediato anche a Wall Street, facendo scendere i titoli dei principali istituti coinvolti di oltre il 2% nelle contrattazioni pomeridiane. L’episodio chiude inoltre una settimana critica per le reti statunitensi, segnata soltanto pochi giorni fa da due gravi blackout distinti: il guasto globale ai server di Microsoft 365, che ha bloccato Outlook e Teams per due giorni, e l’anomalia alle telecomunicazioni della FAA, che ha fermato circa 3.500 voli nazionali per oltre quattro ore.

In un’economia fortemente digitalizzata, la dipendenza da pochi snodi tecnologici centralizzati fa sì che anche poche ore di fermo bastino a paralizzare le transazioni quotidiane e a pesare sui mercati.

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