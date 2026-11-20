Torino

“Generose anime di eroi” alla Fondazione Mirafiore

di Redazione - 20 Novembre 2026

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Grande firma del giornalismo internazionale, sarà Gianni Riotta il prossimo ospite della “Fondazione E. di Mirafiore”. A seguire, Alessandro De Angelis

Venerdì 20 / Sabato 21 novembre

Serralunga d’Alba (Cuneo)

“La progressiva perdita del confine tra verità e menzogna, in un mondo nel quale informazioni, immagini e narrazioni possono essere manipolate fino a rendere sempre più difficile distinguere i fatti dalla loro rappresentazione”: non si poteva raccontare meglio, e in estrema sintesi, ciò che intende raccontare l’ultimo romanzo di respiro internazionale scritto da Gianni Riotta e al centro del prossimo incontro, in programma venerdì 20 novembre (ore 19) nel Teatro della “Fondazione E. di Mirafiore” all’interno del “Villaggio Narrante” di Fontanafredda in quel di Serralunga d’Alba (Cuneo), come da agenda della XVIII edizione della Rassegna “#Ritrovarsi”.

Origini palermitane, classe 1954, giornalista, scrittore – già vicedirettore del “Corriere della Sera” e de “La Stampa” e direttore del “TG1” e del “Sole 24 Ore” – nonché conduttore televisivo italiano naturalizzato statunitense, Riotta torna alla “narrativa” dopo quasi trent’anni dal suo “Principe delle nuvole” (edito da “Rizzoli”, nel 1997, preceduto da “Cambio di stagione”, 1991 e da “Ultima dea”, 1994) con “Generose anime di eroi”, romanzo “thriller geopolitico”, che “porta dentro la letteratura tutta l’esperienza di una vita trascorsa a raccontare il mondo”e pubblicato da “Mondadori” nel 2026. Al “Villaggio Narrante” in Fontanafredda, la presentazione del volume proietterà il pubblico in un’inquietante atmosfera, oggi di estrema attualità, che vede protagonisti a New York due detective impegnati ad indagare su un omicidio legato a un tatuaggio con un antico nome latino e a una vicenda virale sul web. A muovere i fili della trama, presenze ruotanti nel misterioso oscuro girovagare di “conflitti ibridi”, “intelligenza artificiale” “disinformazione” e “indagini” (condotte da agenti segreti, hacker, informatici e veterani di guerra) spazianti tra New York, Mosca, l’Ucraina ed il Vaticano. Un “girovagare” di grande preoccupante attualità in cui più volte ci ritroviamo e che Riotta, spesso inviato su difficili e pericolosi fronti di guerra dal Medio Oriente all’Ucraina e testimone delle trasformazioni geopolitiche in Russia, negli Stati Uniti e in America Latina, ben conosce trasformando oggi in chiave letteraria i meccanismi del potere, le contraddizioni della storia politica e sociale contemporanea e, in primis, il ruolo sempre più decisivo e stritolante dell’“informazione” nei conflitti. Dietro il ritmo narrativo del “thriller” prende così forma una riflessione sul rapporto tra informazione, potere e verità, “in un’epoca in cui il vero e il falso non si oppongono più in modo riconoscibile, ma finiscono per assomigliarsi e confondersi”.

L’incontro alla “Fondazione Mirafiore”prenderà spunto dalla specifica vicenda letteraria per allargare lo sguardo alla realtà delle guerre contemporanee, alla propaganda, all’intelligenza artificiale e alle responsabilità del giornalismo. Il confronto si muoverà, in quest’ottica, “sulla necessità di difendere il valore dei fatti e sulla capacità di esercitare il dubbio”, senza rinunciare alla ricerca della verità. Autore di numerosi saggi e romanzi tradotti all’estero, Riotta affianca all’attività giornalistica quella “accademica”, dirigendo il “Master in Giornalismo e Comunicazione Multimediale” e il “Data Lab” della “Luiss Guido Carli” di Roma. È inoltre visiting professor alla “Princeton University” del New Jersey, tra le Università private più antiche e prestigiose degli States.

Sempre in un contesto dedicato al miglior “giornalismo politico”, in grado di trasformarsi in storie e proposte e idee di urgente attualità, si incentra anche l’incontro, sempre organizzato alla “Fondazione E. di Mirafiore”, in programma sabato 21,30, alle 18,30, con l’aquilano Alessandro De Angelis, giornalista politico, vicedirettore de “La Stampa” e volto conosciuto del dibattito televisivo. Titolo dell’incontro “Svolta a sinistra” e punto di partenza l’ultimo saggio di De Angelis, “Servire al popolo”, pubblicato da “Solferino” (con prefazione di Maurizio De Giovanni) nell’autunno 2026: “un’analisi critica della sinistra italiana, delle ragioni della sua crisi e delle condizioni necessarie, secondo l’autore, per ricostruire un rapporto con le persone che un tempo ne costituivano il principale riferimento sociale”. Il libro intende essere un’esortazione alle forze politiche di “sinistra” a “servire il popolo” e non a “servirsi del popolo”, tornando alle origini alla riflessione e alla presa in carica dei bisogni concreti della gente (lavoro, sicurezza, certezze) confrontandosi con il “senso comune”, superando “l’autoreferenzialità e l’ambizione personale”. L’incontro sarà dunque l’occasione per approfondire il rapporto tra cittadini e rappresentanza nonché le ragioni di una crisi che investe più ampiamente la fiducia nella capacità della politica di incidere sulla vita quotidiana.

Già tra i fondatori dell’edizione italiana dell’“Huffington Post”, di cui è stato vicedirettore, Alessandro De Angelis è anche opinionista in trasmissioni Tv, come “Otto e mezzo”, “Piazzapulita” e “diMartedì”. Tra i suoi lavori dedicati alla storia della “sinistra” e alle trasformazioni dei partiti,“I comunisti e il partito”(“Carocci”, 2002) e, insieme ad altri autori, “La volta buona” (“Editori Riuniti”, 2014).

Per info: www.fondazionemirafiore.it

Gianni Milani

Nelle foto: Gianni Riotta e Alessandro De Angelis

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