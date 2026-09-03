Cultura & Spettacolo

“Le parole che servono” di Anthony Peth: un libro sulla rinascita che diventa un messaggio di speranza per chi lotta contro il cancro

di Teresa Gargiulo - 3 Settembre 2026

Con la prefazione di Silvana Giacobini, il nuovo volume edito da Armando Editore racconta il percorso umano e personale del noto conduttore televisivo. L’uscita sarà accompagnata da un tour solidale nei reparti oncologici di diverse città italiane.

Dal 1° settembre nelle librerie di tutta Italia e negli store digitali “Le parole che servono”, il nuovo libro di Anthony Peth, conduttore televisivo e regista, pubblicato da Armando Editore e arricchito dalla prefazione della giornalista e scrittrice Silvana Giacobini.

Più che una semplice autobiografia, il volume si presenta come un intenso percorso di riflessione e rinascita, costruito attorno a cinquanta parole simboliche che accompagnano il lettore in un viaggio attraverso le sfide, le paure e le conquiste della vita. Un vero e proprio “vocabolario dell’esistenza”, pensato per offrire conforto e stimolare una nuova consapevolezza nei momenti più difficili.

Al centro del racconto vi è la lunga battaglia che Anthony Peth ha affrontato contro l’osteosarcoma, una rara forma di tumore osseo che ha profondamente segnato il suo percorso umano. Attraverso pagine intense e sincere, l’autore ripercorre la sofferenza della malattia, il cambiamento del corpo, la paura e l’incertezza, raccontando al tempo stesso la forza che gli ha permesso di superare una delle prove più complesse della sua vita.

Il messaggio che emerge con forza dalle pagine del libro è chiaro: anche nei momenti più dolorosi è possibile trovare risorse interiori capaci di trasformare la sofferenza in energia positiva, restituendo speranza e dignità a chi continua a combattere ogni giorno contro la malattia.

Questa testimonianza di resilienza è stata condivisa dall’autore anche nel corso di un emozionante monologo trasmesso nel programma televisivo Le Iene, nel quale ha raccontato il proprio percorso e lanciato un messaggio di incoraggiamento a chi sta affrontando una diagnosi oncologica. Un messaggio che oggi trova nuova forma e profondità nelle pagine di Le parole che servono.

L’uscita del libro sarà accompagnata da un significativo tour solidale nei reparti oncologici italiani, durante il quale Anthony Peth incontrerà pazienti, famiglie e operatori sanitari per condividere la propria esperienza di guarigione e trasmettere un segnale concreto di vicinanza e speranza.

Le tappe previste toccheranno Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Padova e Cagliari, trasformando la presentazione del volume in un’iniziativa di sensibilizzazione e sostegno dedicata a chi vive quotidianamente il difficile percorso della malattia.

Con “Le parole che servono”, Anthony Peth consegna ai lettori non solo il racconto di una battaglia vinta, ma anche uno strumento di riflessione e coraggio, capace di ricordare che, anche nelle situazioni più complesse, le parole giuste possono diventare un primo passo verso la rinascita.

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