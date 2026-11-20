Esteri

Londra e Bruxelles riaprono il cantiere post-Brexit: accordo su giovani, commercio e clima. Farage attacca

Al secondo vertice bilaterale Ue-Regno Unito arrivano le prime intese concrete per rafforzare la cooperazione

di Mauro Trieste - 20 Novembre 2026

L’Unione europea e il Regno Unito imprimono una nuova accelerazione al riavvicinamento post-Brexit. Al termine del secondo vertice bilaterale, Bruxelles e Londra hanno pubblicato una dichiarazione congiunta che delinea una cooperazione più stretta in diversi settori strategici, dal commercio alla mobilità giovanile, fino alle politiche climatiche. Tra i risultati più significativi figura l’accordo sugli standard sanitari e fitosanitari, destinato a semplificare gli scambi commerciali, insieme all’impegno per collegare i rispettivi mercati delle emissioni. Ma il punto politicamente più rilevante riguarda il nuovo programma di mobilità giovanile, denominato Youth Experience Scheme (Yes).

Centomila giovani tra Regno Unito e Ue

Secondo l’intesa, fino a 100 mila giovani europei e altrettanti britannici potranno soggiornare fino a tre anni nel territorio della controparte per lavorare, studiare, svolgere attività di volontariato, fare gli au pair o semplicemente viaggiare. L’obiettivo è attivare il programma entro il 2028 e garantire che tutte le opportunità previste siano pienamente operative al più tardi da gennaio 2030. Resta però aperto il dossier delle rette universitarie. Bruxelles chiede che gli studenti europei nel Regno Unito possano beneficiare delle stesse condizioni economiche riservate agli studenti britannici, una richiesta che continua a incontrare le resistenze di Londra. Le parti hanno quindi deciso di avviare un negoziato supplementare, con l’obiettivo di raggiungere un’intesa entro sei mesi.

Farage all’attacco, Costa tende la mano

Il disgelo tra Bruxelles e Londra ha immediatamente innescato le reazioni politiche. Il leader di Reform Uk Nigel Farage ha bollato i nuovi accordi come “un errore costoso e un tradimento totale”, accusando il governo laburista di aver rinnegato gli impegni assunti con gli elettori. “Più approfondiamo i dettagli di quello che è stato firmato, peggio è”, ha dichiarato l’ex paladino della Brexit, annunciando una conferenza stampa a Bruxelles per illustrare la posizione del suo partito. Di segno opposto il messaggio arrivato dalle istituzioni europee. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito la disponibilità dell’Unione a costruire “la relazione più stretta possibile” con il Regno Unito, pur richiamando i principi considerati non negoziabili da Bruxelles: l’indivisibilità delle quattro libertà del mercato unico, l’equilibrio tra diritti e obblighi e la tutela dell’integrità dell’ordinamento europeo.

A sei anni dall’uscita britannica dall’Unione, il nuovo accordo segna così un ulteriore passo verso una normalizzazione dei rapporti. Senza riaprire il dossier dell’adesione, ma con l’obiettivo di rendere più stretta e pragmatica una relazione che entrambe le sponde della Manica considerano ormai strategica.

Leggi tutte le news di Esteri