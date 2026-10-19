Trump guarda alle urne di midterm, l’Unione europea alle sanzioni: così il diesel russo divide l’Occidente

Esteri

L'intesa della Casa Bianca con il Cremlino

di Ernesto Ferrante - 19 Ottobre 2026

La distanza tra Washington e Bruxelles oggi si misura in un litro di diesel. Da una parte Donald Trump, impegnato a contenere i rincari energetici che minacciano famiglie, imprese e prospettive elettorali repubblicane. Dall’altra un’Unione europea che continua a perseguire una strategia di pressione economica contro Mosca, annunciando il ventiduesimo pacchetto di sanzioni senza interrogarsi sugli effetti politici ed economici prodotti all’interno dei propri confini. Due approcci opposti alla stessa crisi. Pragmatismo nazionale contro rigidità ideologica.

Il calcolo lucido del tycoon

La scelta della Casa Bianca di favorire un’intesa con la Russia sul diesel va letta precisamente dentro questa cornice. Non si tratta di una concessione al Cremlino né di un arretramento sul sostegno a Kiev. È piuttosto la risposta a una crescente emergenza domestica che rischia di trasformarsi in un problema elettorale per il Partito repubblicano. Trump sa bene che il consenso si misura anche alla pompa di benzina e che il costo dell’energia resta uno dei principali indicatori attraverso cui milioni di americani giudicano l’operato di un presidente.

I numeri spiegano meglio di qualsiasi dichiarazione la preoccupazione della Casa Bianca. A settembre l’inflazione negli Stati Uniti è salita al 3,7%, trainata soprattutto dall’energia. Nell’ultimo anno il prezzo della benzina è aumentato del 34%, mentre il gasolio da riscaldamento ha registrato un balzo del 74%. Una dinamica che pesa direttamente sui bilanci familiari e che rischia di diventare decisiva nelle imminenti elezioni di metà mandato. Il dato che inquieta maggiormente gli strateghi repubblicani riguarda però la geografia del consenso. Dei 9 Stati considerati decisivi nella corsa al Senato, ben 7 hanno registrato aumenti della spesa per il carburante superiori alla media nazionale. Iowa, Kansas, Maine, Michigan, New Hampshire, North Carolina e Texas sono allo stesso tempo snodi elettorali ed “epicentri” del malcontento legato al costo della vita.

La questione dei prezzi alla pompa è cruciale

La mossa del tycoon va interpretata da questa prospettiva. L’obiettivo è aumentare l’offerta di diesel e raffreddare i prezzi sui mercati globali, non alleggerire la posizione internazionale della Russia. Il presidente Usa ha spiegato apertamente che la priorità resta abbassare i costi per agricoltori, autotrasportatori e famiglie americane.

Nella stessa chiave va interpretato anche il nervosismo dell’amministrazione statunitense verso gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe. Colpire raffinerie e impianti di trasformazione significa infatti ridurre capacità produttiva e alimentare nuove tensioni sui prezzi dell’energia. Da mesi Trump invita Volodymyr Zelensky a evitare operazioni che possano destabilizzare ulteriormente il mercato petrolifero globale. Richieste rimaste sostanzialmente senza risposta. Proprio in questo contesto assume un significato politico il caso Starlink. Secondo indiscrezioni, il rallentamento del servizio militare Starshield sarebbe stato disposto su impulso della Casa Bianca.

Il suicidio dell’Ue e il caso dell’Italia

Mentre Washington corregge la propria strategia seguendo le esigenze dell’economia americana, Bruxelles continua invece a muoversi lungo una traiettoria sostanzialmente invariata. L’Italia rappresenta uno dei casi più emblematici di questa contraddizione. In Sicilia e in Puglia cresce il malcontento nel settore dell’autotrasporto, dove gli aumenti dei costi energetici stanno alimentando grandi tensioni e minacce di una mobilitazione sempre più estesa. Per un Paese che dipende fortemente dal trasporto su gomma, il prezzo del diesel non è una questione secondaria ma un elemento che incide direttamente sulla competitività delle imprese e sul costo finale dei beni. Il paradosso della crisi ucraina è ormai evidente. È la differenza tra chi interpreta la geopolitica come tutela degli interessi nazionali e chi continua a considerarla una questione di posture politiche. Trump ha scelto la prima strada. Bruxelles sembra ancora convinta che sia sufficiente percorrere la seconda.

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