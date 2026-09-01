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Ucraina, Kallas “Attacchi ibridi dalla Russia per dissuaderci”

di Italpress - 1 Settembre 2026

WICKLOW (IRLANDA) (ITALPRESS) – La Russia conduce “attacchi ibridi” in Europa per dissuadere i Paesi Ue dal sostenere l’Ucraina. Lo ha dichiarato l’Alta rappresentante Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, in un punto stampa al termine della riunione informale dei ministri della Difesa dell’Ue a Wicklow, in Irlanda. “Ma non ci riuscirà”, ha aggiunto Kallas. “Al contrario, aumenteremo il nostro sostegno e investiremo nella nostra difesa”, ha sottolineato. “Stiamo anche pianificando le sanzioni più severe di sempre contro la Russia: questo è il modo migliore per fermare Putin”, ha concludeo. (ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –