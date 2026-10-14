Ucraina, Rutte: paesi Nato defono fare di più per aiutare l’Ucraina

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Il Segretario generale: "Soprattutto per sostenere la difesa aerea"

di Askanews - 14 Ottobre 2026

Tallinn, 14 ott. (askanews) – I paesi membri della Nato “devono fare di più”, in particolare per quanto riguarda la difesa aerea, per aiutare l’Ucraina mentre la Russia intensifica i suoi attacchi, ha affermato il Segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte.

“Con l’arrivo dell’inverno e mentre l’aggressione russa non accenna a diminuire, gli alleati (dell’Ucraina) devono fare di più, soprattutto per sostenere la (sua) difesa aerea”, ha spiegato durante una conferenza stampa a Tallinn, in Estonia.

Un monito che arriva dopo le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, dopo l’ultimo attacco contro Kiev, in cui sono state colpite infrastrutture energetiche, ha lamentato il mancato preavviso da parte dei partner occidentali che ha impedito alle sirene antiaeree di suonare per avvertire la popolazione.