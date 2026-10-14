Ue, Meloni: “Difendiamo cittadini da regole sbagliate”

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Si può fare, grazie all’Italia è successo diverse volte

di Askanews - 14 Ottobre 2026

Roma, 14 ott. (askanews) – “Se una regola, alla prova dei fatti, produce conseguenze che non erano state previste, o aggrava una situazione di crisi, quella norma va corretta. Perché noi non siamo qui per difendere le regole dalla realtà. Siamo qui per difendere i cittadini da regole sbagliate”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre.

“E si può fare. Grazie all’Italia – ha aggiunto – è accaduto diverse volte. È accaduto, ad esempio, con la clausola di salvaguardia nazionale, quando l’Italia per prima ha chiesto che la flessibilità prevista per la difesa e la sicurezza potesse essere utilizzata anche per affrontare la crisi energetica, e nonostante in pochi ci credessero quella proposta è diventata una risposta a disposizione di tutti gli Stati membri”.