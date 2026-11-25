Politica

La Vig: il “semaforo” delle leggi di cui l’Italia ha paura

Una classica "ottima norma" per il futuro dei giovani che i livelli territoriali faticano a "digerire"

di Angelo Vitale - 25 Novembre 2026

La Vig, un “semaforo” istituzionale per fermare le norme che scaricano sui giovani i costi del presente. Promossa da Palazzo Chigi e trasformata in legge un anno fa, la Valutazione di Impatto Generazionale promessa dalla ministra Casellati punta a rivoluzionare l’iter delle leggi. Ma tra inerzie burocratiche locali e la miopia del consenso di breve periodo, la legge per il futuro dei giovani rischia di rimanere un’ottima intenzione sulla carta.

Cosa è la Vig?

La Valutazione di Impatto Generazionale nasce come uno strumento tecnico e politico. Punta a misurare preventivamente gli effetti delle scelte pubbliche sulle nuove generazioni e sull’equità intergenerazionale. Lo ha sintetizzato la ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Obbliga il legislatore, nel momento in cui norma, a dire quali saranno gli effetti di questa norma sulle future generazioni”. Non un adempimento formale ma un vero “cambio di paradigma culturale”.

Com’è nata?

La misura evidenzia una spinta istituzionale progressiva. Fu avviata nel luglio 2021 durante il governo Draghi con la creazione del COVIGE e le prime Linee Guida del 2022. Fu trasformata in legge dal governo Meloni attraverso il Ddl sulla semplificazione normativa culminato nella legge del 2025.

Palazzo Chigi l’ha inserita ufficialmente tra i traguardi qualificanti per “costruire il diritto al futuro”.

E poi?

Sul piano territoriale, la sperimentazione è partita dall’Anci e dai Comuni apripista di Parma e Bologna e dalla Città Metropolitana di Milano. Tuttavia, la diffusione si scontra con complessi ostacoli organizzativi e culturali.

A livello comunale l’adozione resta volontaria e rischia di causare un sovraccarico burocratico per gli uffici. A livello statale, invece, manca ancora la piena operatività dell’Osservatorio a Palazzo Chigi.

A questo si affianca un deficit tutto politico. In un Paese segnato dall’inverno demografico, le logiche elettorali continuano a privilegiare il consenso immediato della popolazione anziana.

In conclusione, la Vig rappresenta l’esempio di una norma di eccellente valore che l’Italia ha saputo codificare per prima. E che fatica, però, ancora a condividere e rendere viva lungo tutti i livelli territoriali.

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