Esteri

Il Parlamento israeliano vuole la verità sul 7 ottobre

Primo via libera alla commissione d'inchiesta con i poteri più ampi dell'ordinamento israeliano. Nel mirino errori e omissioni

di Ernesto Ferrante - 25 Novembre 2026

Per la prima volta dal massacro del 7 ottobre 2023, Israele compie un passo concreto verso quella che potrebbe diventare la più ampia e delicata indagine pubblica della sua storia recente. La Knesset ha approvato in prima lettura, con 65 voti a favore e 50 contrari, il disegno di legge che prevede l’istituzione di una commissione d’inchiesta statale incaricata di fare luce sui fallimenti politici, militari e d’intelligence che hanno consentito l’attacco di Hamas e sugli eventi che hanno accompagnato la successiva guerra nella Striscia di Gaza. La proposta dovrà ora affrontare l’esame di una commissione parlamentare prima di tornare in aula per il voto definitivo. Ma il segnale politico è già forte. Una maggioranza del Parlamento ha deciso che le domande rimaste senza risposta sulla peggiore tragedia della storia israeliana moderna non possono più essere rinviate.

La commissione prevista dal disegno di legge non sarebbe un organismo simbolico, perché in Israele rappresenta la massima autorità investigativa, dotata di ampi poteri per convocare testimoni, acquisire documenti e formulare conclusioni personali capaci di mettere fine a carriere politiche e istituzionali. Pur essendo istituita formalmente dal governo, opera in completa autonomia ed è composta da esperti selezionati dalla magistratura. L’organismo sarebbe chiamato a esaminare un arco temporale molto ampio: dalla conclusione dell’operazione militare a Gaza del 2014 fino alla restituzione dei resti dell’ultimo ostaggio nel gennaio 2026. La legge prevede inoltre la pubblicazione di una relazione intermedia entro un anno dalla sua costituzione e uno stanziamento iniziale di 7 milioni di shekel, circa due milioni di dollari.

La sfida a Netanyahu e la pressione delle famiglie

L’approvazione del provvedimento rappresenta anche una sconfitta politica per Benjamin Netanyahu, che per anni ha respinto le richieste di istituire una commissione statale sul 7 ottobre. Le famiglie delle vittime e degli ostaggi hanno invece fatto dell’inchiesta una delle loro principali battaglie, sostenute da una larga parte dell’opinione pubblica israeliana, che secondo numerosi sondaggi chiede da tempo un accertamento indipendente delle responsabilità. La proposta è stata promossa da Yashar, la formazione guidata dall’ex capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane Gadi Eisenkot, che aveva inserito l’istituzione della commissione tra i punti centrali del proprio programma politico.

“Tutti meritiamo delle risposte e tutti meritiamo di indagare su ciò che ci è accaduto”, ha dichiarato la deputata Orit Farkash-Hacohen, promotrice della legge. “Questo è l’inizio di un processo per riparare i torti subiti da tutti i cittadini israeliani. Dobbiamo garantire che ciò che è accaduto in quel terribile giorno non si ripeta mai più”, ha aggiunto Farkash-Hacohen. Anche Yashar ha salutato il voto come l’avvio di un percorso destinato a cambiare il dibattito politico israeliano. In una nota il partito ha definito la commissione “un dovere nazionale e morale” verso le famiglie delle vittime e l’intera società israeliana, sostenendo che solo un’indagine indipendente potrà “accertare la verità e trarne insegnamenti per garantire la sicurezza dello Stato di Israele”.

La battaglia, tuttavia, è tutt’altro che conclusa. Se il testo dovesse superare i successivi passaggi parlamentari, lo Stato ebraico si troverebbe davanti a una commissione con il potere di scandagliare dodici anni di decisioni politiche e militari. Un’inchiesta che non riguarderebbe soltanto ciò che accadde il 7 ottobre, ma anche chi avrebbe dovuto impedirlo.

Leggi tutte le news di Esteri