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San Benedetto ritira i licenziamenti, c’è l’intesa coi sindacati

L'accordo ruota attorno a 79 uscite volontarie, ora tocca ai lavoratori

di Cristiana Flaminio - 25 Novembre 2026

C’è l’intesa coi sindacati, San Benedetto ritira i licenziamenti. L’accordo è stato raggiunto dall’azienda e dalle parti sociali, ora toccherà all’assemblea dei lavoratori ratificarlo. Dopodiché sarà formalizzato davanti a Regione Veneto e Confindustria. Trova, dunque, una composizione la vicenda legata alla riorganizzazione dello stabilimento di Scorzè in provincia di Venezia. Attorno all’ipotesi di 79 uscite volontarie e incentivate dal lavoro e alla possibilità, offerta agli altri lavoratori, di essere ricollocati in altre mansioni e posizioni sempre all’interno dell’organigramma dell’azienda.

San Benedetto ritira i licenziamenti

A sbloccare la trattativa sui licenziamenti è stato l’intervento diretto del presidente di Acqua Minerale San Benedetto, Enrico Zoppas. La direzione aziendale ha fatto sapere che la scelta “comporta un ulteriore impegno economico e organizzativo, maturata nella consapevolezza della responsabilità sociale di San Benedetto, del suo storico legame con il territorio e della volontà di tutelare i lavoratori e le loro famiglie”. E fa sapere che nonostante le difficoltà del contesto, l’azienda conferma il programma di investimenti di circa 80 milioni di euro nel biennio 2026-2027. Nell’ambito di questo percorso, il piano aziendale prevede 30 nuove assunzioni di conduttori di impianto, figure professionali specializzate nella gestione delle linee produttive automatizzate, oltre a percorsi di formazione e riqualificazione del personale già presente in azienda.

Non solo energia

I problemi sollevati da San Benedetto sono tanti. A cominciare dall’ormai annoso tema legato ai costi dell’energia. Per proseguire poi sulla questione non meno significativa delle confuse e rigide normative comunitarie e nazionali. In materia di packaging e imballaggi. L’evoluzione delle disposizioni europee in materia di imballaggi e utilizzo di plastica riciclata, le prospettive legate all’introduzione dei sistemi di deposito cauzionale e le incertezze relative a plastic e sugar tax rappresentano fattori che incidono sulla competitività e sulla capacità di programmazione industriale del gruppo. Per questo la società ha rivolto un appello alle istituzioni per avere un quadro normativo chiaro e definitivo.

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