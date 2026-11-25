Economia

Due intese alla Cop31 per l'energia che serve alla Terra

di Dave Hill Cirio - 25 Novembre 2026

Mentre i riflettori dei media si concentravano sullo stallo diplomatico della Cop31 di Antalya, paralizzata dal veto sui combustibili fossili, nei corridoi del vertice si consumava la vera sfida industriale del secolo, quella dell’Ai. Da un lato la fame insaziabile di corrente dell’intelligenza artificiale. Dall’altro la necessità di accelerare la transizione elettrica pulita. Due forze senza uguali che rischiano di scontrarsi se prive di una regia strategica comune.

Cop31: quali nodi?

Il primo nodo emerso riguarda l’impronta ecologica della trasformazione digitale. Per la prima volta nelle trattative sul clima, il boom dell’algoritmo è finito sul banco degli imputati.

I dati indicano uno scenario critico: la proliferazione dei centri dati necessari per sostenere i modelli di Ai generativa sta producendo una pressione senza precedenti sulle reti elettriche e sulle riserve idriche locali.

Milioni di litri d’acqua per il raffreddamento dei server e una domanda energetica in costante aumento rischiano di prolungare la vita delle centrali a gas e carbone. Da qui è nato l’Antalya AI Pledge, un patto promosso dall’Unesco e dall’International Telecommunication Union per imporre criteri ufficiali di trasparenza sui consumi reali delle Big Tech.

Denunciare l’impatto della tecnologia, tuttavia, non basta. Per impedire che l’innovazione digitale faccia deragliare gli obiettivi climatici, occorre intervenire sulla produzione di energia verde.

E la transizione?

È qui che si inserisce il secondo pilastro multilaterale emerso ad Antalya: l’intesa tra circa ottanta Paesi per guidare la transizione elettrica. L’obiettivo concordato è portare l’elettricità da fonti rinnovabili ad almeno il 35% dei consumi energetici finali entro il 2035.

Non si tratta solo di installare nuovi impianti eolici o fotovoltaici, ma di convertire la domanda industriale e civile verso un modello decarbonizzato. I due temi costituiscono la reale equazione del nostro futuro.

L’espansione dell’intelligenza artificiale non può diventare un alibi per riaccendere i fossili, così come la decarbonizzazione non può ignorare le esigenze della digitalizzazione.

La lezione di Antalya mostra che la sfida ambientale non si vince frenando il progresso tecnologico, ma assicurando che la corrente destinata ad alimentarlo provenga interamente da fonti pulite. Solo integrando le due transizioni si eviterà che la rincorsa al futuro comprometta la sostenibilità del pianeta.