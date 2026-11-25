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Venere bacia Spica prima dell’alba, guida per osservare lo spettacolo celeste

Prima del sorgere del sole il pianeta più brillante e l'astro principale della Vergine si affiancano sull'orizzonte orientale in un raro duetto visibile a occhio nudo.

di Gianluca Pascutti - 25 Novembre 2026

Il firmamento mattutino regala una suggestiva congiunzione astronomica tra Venere e Spica nelle ultime notti di novembre. Chi volge lo sguardo a oriente prima del sorgere del sole assiste a un duetto luminoso di grande eleganza. I due astri appaiono vicinissimi sulla volta celeste, disegnando una coppia brillante sopra l’orizzonte.

Illusione prospettica tra pianeta e stella

La vicinanza apparente tra Venere e Spica deriva soltanto dalla nostra prospettiva terrestre. Nello spazio profondo i due corpi celesti restano separati da abissi incolmabili. Venere orbita all’interno del Sistema Solare e dista dalla Terra poche decine di milioni di chilometri. Spica appartiene invece alla costellazione della Vergine e brilla a circa 250 anni luce di distanza.

Fascia oraria e punto cardinale da puntare

L’evento non si manifesta durante le prime ore della sera né a mezzanotte. L’osservazione richiede una levataccia, perché Venere e Spica emergono sull’orizzonte soltanto nella seconda parte della notte. La finestra ideale inizia intorno alle 5:00 e prosegue fino alle 6:30 del mattino. Bisogna puntare lo sguardo verso est-sud-est, scegliendo una postazione con visuale sgombra da edifici o rilievi.

Differenze di luminosità e sfumature cromatiche

Il colpo d’occhio colpisce soprattutto per il netto contrasto visivo tra i due protagonisti. Venere domina la scena con un bagliore bianco-giallastro intenso e stabile, perché riflette direttamente la luce solare. Accanto al pianeta si distingue Spica, decisamente più tenue e caratterizzata da una fredda tonalità bianco-azzurra. La stella presenta inoltre un leggero scintillio, assente invece nella luce ferma del pianeta.

Strumenti utili e sicurezza durante l’osservazione

L’intero fenomeno risulta perfettamente apprezzabile a occhio nudo sotto un cielo limpido. Chi dispone di un semplice binocolo può comunque inquadrare entrambi gli astri nello stesso campo visivo, cogliendo meglio le sfumature cromatiche. Avvicinandosi l’orario dell’alba, occorre prestare massima prudenza verso il settore orientale. Bisogna interrompere l’osservazione ottica prima che il disco solare affiori all’orizzonte, tutelando così la vista.

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