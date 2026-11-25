Cronaca

Capotreno ucciso a Bologna: ergastolo per Marin Jelenic

La Corte ha anche stabilito un risarcimento di un milione di euro a favore dei genitori della vittima

di Giorgio Brescia - 25 Novembre 2026

Marin Jelenic, condannato a Bologna per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, dietro i vetri della cella d'isolamento

Il Tribunale di Bologna ha pronunciato la sentenza di primo grado: ergastolo per Marin Jelenic, il senzatetto croato unico imputato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso lo scorso 5 gennaio.

Capotreno ucciso: quale condanna?

Il dispositivo è stato letto in aula dal presidente Pasquale Liccardo al termine di circa quattro ore di camera di consiglio. I giudici hanno accolto integralmente le richieste del pm Michele Martorelli, riconoscendo le aggravanti per un delitto commesso senza un motivo apparente.

La prima verità giudiziaria traccia così i contorni di un’aggressione brutale. Ambrosio, dipendente delle Ferrovie dello Stato, fu accoltellato alla schiena all’interno del parcheggio riservato al personale, adiacente alla stazione centrale di Bologna.

Jelenic, rimasto in fuga per oltre un giorno, fu rintracciato e arrestato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

In quale clima la lettura della sentenza?

La lettura del verdetto si è svolta in un clima di profonda commozione. Presenti in aula soltanto la fidanzata del capotreno, Francesca Ballotta, e lo zio della vittima, Giovanni Saggese. Alla lettura della decisione la giovane si è lasciata andare alle lacrime, stringendosi in un abbraccio con un amico per diversi minuti prima di abbandonare l’aula in silenzio.

Di diverso tenore, ma segnate da intensa amarezza, le parole dello zio del 34enne: «Giustizia è stata fatta. Qui non si tratta di vendetta, ma di una giustizia che fa il suo corso davanti a una persona che non ha distrutto solo una famiglia. Ha fatto anche peggio. Mi auguro che anche in appello la condanna sia confermata».

Sul piano civile, la corte ha stabilito un risarcimento di 511 mila euro ciascuno a favore dei genitori della vittima, Luigi Ambrosio ed Elisa Carboni.

Disposte provvisionali da diverse decine di migliaia di euro anche per le altre parti costituite: il Comune di Bologna e i sindacati Cgil e Filt-Cisl dell’Emilia Romagna.

A commentare il verdetto è stato l’avvocato dei genitori, Simone Sabatini. «Era quello che speravamo- ha detto -. Chiaramente questo non lenisce il dolore dei familiari, ma sappiamo che questo era quello che potevamo fare per dare loro un po’ di giustizia. Sappiamo anche che molto probabilmente ci saranno altri gradi di giudizio».