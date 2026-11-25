Economia

L’Europa balbetta mentre il Pil Usa vola al 4,3%

L'inflazione a ottobre cresce secondo le previsioni al 38,%. I dati sorridono a Trump

di Pietro Pertosa - 25 Novembre 2026

Mentre l’Europa balbetta e la Germania è costretta a rivedere le stime al ribasso, vola il Pil degli Usa. Secondo i dati riferiti dall’Ufficio di analisi economiche del governo federale di Washington, il prodotto interno lordo statunitense è salito, nel terzo trimestre di quest’anno, a un tasso annuo pari al 4,3%. Trend che nel Vecchio Continente ci sogniamo. Il fatto che rende ancora più brillante il risultato riguarda le previsioni della vigilia secondo cui la crescita Usa si sarebbe limitata a un più stringato, per quanto importante, aumento del 3,4 per cento.

Sale il Pil Usa

Il Pil Usa è decollato anche rispetto al trimestre precedente, il secondo, quando era cresciuto “solo” del 2,2 per cento. A trainare i dati verso l’alto ci hanno pensato l’aumento della spesa dei consumati e il rialzo degli investimenti delle imprese. Allo stesso tempo, l’inflazione non sale più di quanto preventivato. Il dato Pce è salito sul mese, a ottobre, dello 0,3%. E si è attestata a un trend pari al 3,8%. Così come era già stato previsto. Sull’anno la risalita dell’inflazione core è stimata al 3,3 per cento. Il valore Pce è contenuto nel dato diffuso dal dipartimento del Commercio relativo ai redditi personali e alle spese ai consumi.

Cosa succede ora?

Donald Trump può tirare un sospiro di sollievo. E forse sperare che la Fed inizi ad abbassare i tassi. È necessario, per il tycoon, instaurare una politica monetaria che esca dalle secche del rigore e sia effettivamente espansiva. Allo stesso tempo, però, il livello dei prezzi in America rimane alto e i treasury non sembrano completamente blindati, né al riparo, dagli scossoni sui rendimenti. Insomma, i dati sono buoni. Le prospettive migliorano.

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