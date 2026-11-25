Tecnologia

Pavia, a Inverno e Monteleone la fibra di Open Fiber ridà vita agli spazi del Comune

di Redazione - 25 Novembre 2026

(LaPresse)- Le aule della vecchia scuola primaria, chiusa al piano sopra il municipio, diventeranno uno studio di progettazione grazie alla fibra ottica. Succede a Inverno e Monteleone, comune di circa 1.500 abitanti nel Pavese raggiunto dalla rete in fibra ottica fino a casa che Open Fiber ha realizzato con il Piano Bul, destinato alle aree in cui nessun operatore privato aveva investito: circa 850 unità immobiliari e oltre 9,5 chilometri di rete, il 63% su infrastrutture già esistenti. Gli spazi sono stati presi in affitto da Buildtech Srl, società di coordinamento e progettazione per cantieri industriali privati. Per Mattia Lacchini, socio di Buildtech, “la presenza di una connessione in fibra ottica” è stata “un elemento determinante” nella decisione di riqualificare gli spazi e “trasformare quelle che altrimenti sarebbero state delle aule in disuso in un luogo di lavoro vivo”. “Ci permette anche in un comune di campagna come quello di Inverno e Monteleone di poter disporre di una stabilità di connessione che normalmente, fino a qualche mese fa, era appannaggio solamente delle grandi città”, ha aggiunto. Il sindaco, Enrico Vignati, ha raccontato come è nato il progetto: dopo la chiusura della scuola, il Comune ha fatto un bando per una nuova tipologia di lavoro. “Arriveranno degli uffici presto qui da noi, proprio perché avranno la possibilità di utilizzare una linea veloce”, ha spiegato. La fibra è entrata anche negli uffici del Comune. “Ci consente di avviare applicazioni importanti, come l’intelligenza artificiale, che consente ai nostri collaboratori di poter accelerare anche i tempi per la preparazione di determinati documenti e riservare maggior tempo ai cittadini”, ha aggiunto il sindaco. Il Comune è anche ente organizzatore del servizio di guardia ecologica volontaria (Gev) di Regione Lombardia e con la rete porta la formazione a distanza. “Noi facciamo i corsi online ai quali possono partecipare tutti i volontari o gli aspiranti guardie da tutti gli angoli della Lombardia, con una rete che consenta di rimanere veramente connessi”, ha spiegato Vignati. “Le storie che abbiamo ascoltato dell’amministrazione comunale e dello studio sono la testimonianza del valore della nostra infrastruttura – ha detto Favorita Dalla Villa, field manager di Open Fiber – Ad Inverno e Monteleone la fibra di Open Fiber contribuisce a digitalizzare l’amministrazione comunale, a valorizzare gli spazi comuni e a sostenere le imprese e le nuove attività”, ha concluso Dalla Villa.