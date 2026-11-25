Politica

Grillo come Vannacci, l’incognita che può far saltare il banco

di Alessandro Scipioni - 25 Novembre 2026

Se Beppe Grillo decidesse davvero di tornare in campo, il primo dato da mettere in conto è l’imprevedibilità del peso reale. Oggi non è facilmente stimabile quanto consenso possa raccogliere, eppure il fondatore pentastellato rischia di diventare per il centrosinistra ciò che Roberto Vannacci rappresenta a destra, l’espressione concreta di un polo d’attrazione per chi non si riconosce più nelle linee ufficiali, capace di intercettare una sacca di scontenti proprio dentro quel Campo Largo che fatica a trovare una sintesi credibile. Su dossier incandescenti come il sostegno all’Ucraina o l’ipotesi di una patrimoniale, ogni mediazione rischia di lasciare qualcuno deluso o ai margini, aprendo spazi a percorsi autonomi, gesti spiazzanti e parole d’ordine forti.

Anche un risultato contenuto, nell’ordine di non più di un 2 o 3%, peserebbe tantissimo. È vero, Grillo non incarna più la novità di un tempo, la querelle sul simbolo può apparire logorante e sfilacciata rispetto ai tempi stretti di una campagna elettorale; ma il personaggio conserva una sua riconoscibilità e una residua credibilità presso un pezzo di opinione pubblica.

Attorno a sé può ancora radunare figure eterogenee, vecchi compagni di strada e profili in cerca di visibilità, e soprattutto resta un catalizzatore naturale di finanziatori per il semplice fatto di essere un nome noto, con una storia alle spalle che non passa inosservata. Tutto questo, per il fronte progressista, può trasformarsi in un grattacapo serio.

Dalla soglia del 42% ai veti incrociati: il rebus dopo Grillo

L’effetto di un eventuale ritorno di Grillo si farebbe sentire su entrambi i versanti, ma in modo asimmetrico. Da un lato, se riuscisse a costruire un soggetto con una certa solidità nei sondaggi, finirebbe indirettamente per offrire a Giorgia Meloni un margine di manovra in più nella gestione dei rapporti a destra, rendendo meno rischiosa la scelta di tenere fuori Vannacci. Dall’altro lato, farebbe dormire sonni agitati al Campo Largo. In una coalizione già esposta alle tensioni sulla leadership, alla fatica della sintesi programmatica e a una litigiosità endemica, il protrarsi di queste frizioni offrirebbe a Grillo un terreno fertile. Avrebbe tutto l’interesse a restare fuori dai recinti per capitalizzare le insoddisfazioni e mettere in difficoltà chi deve tenere insieme anime distanti.

C’è poi un passaggio ancora più radicale, anche se meno probabile, che riguarda gli equilibri complessivi del sistema. Con una mossa del genere, Grillo potrebbe contribuire a sbarrare la strada al fatidico 42%, soglia necessaria per accedere al premio di maggioranza; rendendo incerto per chiunque l’ottenimento di una maggioranza netta.

In uno scenario estremo e oggi remoto, in cui la logica delle coalizioni tradizionali appaia superata dai fatti, l’azione parallela o convergente di figure come Grillo e Vannacci finirebbe per prolungare quel gioco di compensazioni e veti incrociati che accompagna da tempo la Repubblica: impedire a chiunque di sfondare la soglia decisiva per alimentare, sullo sfondo, le ambizioni di chi guarda al Quirinale, e ai governi di larghe intese; dai vari Calenda, Renzi e Casini di turno, pronti a muoversi quando le urne non consegnano un vincitore chiaro. Per paradosso da sempre gli estremi favoriscono il rifiorire dei dinosauri al centro.

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