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Caldo estremo in Italia, sono 27 le città con bollino rosso

di Gianluca Pascutti - 6 Agosto 2026

Contenuto generato con AI

L’Italia è stretta in una fase di caldo estremo senza precedenti. Tutte le 27 città monitorate dal sistema nazionale di allerta sono oggi in bollino rosso, il livello massimo di rischio sanitario. È un dato che segna un record storico e conferma la gravità dell’ondata di calore che sta colpendo il Paese.

Il bollino rosso indica condizioni meteorologiche in grado di provocare effetti negativi sulla salute dell’intera popolazione. Non riguarda solo anziani e fragili, ma anche lavoratori all’aperto, bambini e persone con patologie croniche.

Temperature oltre la media e notti tropicali

L’anticiclone africano mantiene sull’Italia aria molto calda e stabile. Le temperature superano di diversi gradi le medie stagionali, con massime che in molte città raggiungono o superano i 40 gradi. Le notti tropicali, con minime sopra i 23–25 gradi, impediscono al corpo di recuperare e aumentano il rischio di stress termico.

Questo quadro favorisce un incremento degli accessi ai pronto soccorso per colpi di calore, disidratazione e scompensi cardiocircolatori. Le autorità sanitarie raccomandano di limitare le attività all’aperto nelle ore centrali e di idratarsi in modo costante.

Fiumi a secco e siccità prolungata

Alla crisi del caldo estremo si somma una forte siccità. Molti fiumi a secco mostrano portate ai minimi, con tratti fluviali ridotti a corsi d’acqua molto deboli. Il quadro è critico soprattutto al Nord, dove la mancanza di piogge significative dura da settimane.

La combinazione tra ondata di calore e siccità mette sotto pressione il sistema idrico nazionale. Si parla sempre più spesso di emergenza idrica, con inviti al risparmio d’acqua e possibili razionamenti locali.

Rischio per coltivazioni e agricoltura

Il settore agricolo è tra i più esposti. Campi e coltivazioni soffrono per la scarsità di acqua e per le temperature elevate. Le piante sono sottoposte a stress idrico e termico, con conseguenze sui raccolti e sulla qualità dei prodotti.

In alcune aree gli agricoltori segnalano difficoltà nel garantire l’irrigazione. La combinazione di fiumi a secco e bacini ai minimi rende complicata la gestione delle risorse idriche. Le previsioni indicano che l’ondata di calore potrebbe proseguire ancora. Un lieve calo termico è atteso solo in alcune zone, ma il contesto resterà di caldo estremo e siccità.

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