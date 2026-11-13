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La morte di una 15enne a Roma, l’ombra del bullismo: istigazione al suicidio?

Stava affrontando un percorso di transizione e affermazione di genere con la consapevolezza della famiglia

di Elizabeth Costello - 13 Novembre 2026

Un silenzio pesante e l’attesa di ciò che emergerà da un’inchiesta, a Roma Nord. Le indagini, dopo la tragedia consumatasi nella giornata di mercoledì 11 novembre. Una 15enne è morta dopo essere precipitata dal balcone del quinto piano del condominio in cui risiedeva con la famiglia. L’impatto non le ha lasciato scampo.

La morte di una 15enne

La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo di indagine con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Il procedimento, attualmente formulato a carico di ignoti, mira a verificare se attorno alla giovane si siano condensate pressioni psicologiche, ostilità o condotte persecutorie tali da averla spinta al gesto estremo.

La ricostruzione

Le prime fasi investigative tracciano il perimetro della vicenda. La quindicenne avrebbe lasciato un biglietto prima di cadere nel vuoto, un elemento scritto ora al vaglio degli inquirenti per decifrarne lo stato d’animo e i motivi del disagio.

L’intera attività investigativa è coordinata dal pubblico ministero Antonio Clemente. Per chiarire con esattezza le cause medico-legali e le dinamiche della caduta, il magistrato ha già disposto l’esame autoptico, affidandone l’esecuzione agli specialisti del Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Il percorso di affermazione e le piste investigative

Un passaggio cruciale nella ricostruzione del contesto umano è giunto dalle testimonianze dei familiari. I genitori, ascoltati dagli investigatori nelle ore immediatamente successive al fatto, hanno riferito che la figlia stava affrontando un percorso di transizione e affermazione di genere. Un passo vissuto con la consapevolezza della famiglia.

È proprio attorno a questo aspetto che si concentrano le verifiche della Polizia di Stato. Gli inquirenti intendono accertare se la giovane sia stata bersaglio di episodi di bullismo, cyberbullismo, derisione o isolamento sociale, sia nell’ambiente scolastico sia nelle reti di relazioni personali e virtuali.

Una vicenda che apre anche ai riflessi di questi percorsi di transizione nella vita scolastica. Sul tema, discutono le istituzioni – come il ministero che prevede linee solo per il personale – e le reti degli studenti.