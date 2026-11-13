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Tensioni a tutto gas: il gnl al Ttf arriva sfiora i 97 euro

di Paolo Diacono - 13 Novembre 2026

Tensioni a tutto gas: al Ttf di Amsterdam è iniziata un’altra giornata costellata dai rincari. Il gnl apre con un salto delle quotazioni. Il prezzo della materia prima energetica è salito già a 96,65 euro al megawattora centrando un rialzo pari a poco meno del 5 per cento. Per l’Europa è una notizia drammatica. Perché vuol dire che si è tirato troppo presto il respiro di sollievo dopo le Midterm americane. Tra Iran e Stati Uniti la pace ancora stenta ad arrivare. Ma un altro tema, centrale, riguarda gli stoccaggi: in troppi Paesi Ue le scorte sono basse. E il problema è che procurarsi di che rimpinguare i depositi diventa sempre più costoso.

Gas alta tensione al Ttf

L’orizzonte è tracciato. Forse si arriverà presto (ancora una volta) attorno ai cento euro al megawattora. Il gas al Ttf continua a salire. Basta poco alla speculazione per ritoccare i prezzi. Ma se l’Europa offre la guerra guerreggiata delle scorte, complicata dai problemi logistici per la fornitura materiale delle “merci”, il quadro si complica ancora di più. La profezia di Confindustria, che solo ieri aveva vaticinato prezzi all’ingrosso fino a 120 euro al Mwh sembra ora un’analisi percorribile. Le Borse guardano con attenzione all’evolversi della vicenda. Già appesantite dai temi del tech e dalla volatilità dei rendimenti dei bond.

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