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Shenzhen, la vetrina della nuova Cina: commercio record e leadership economica alla prova dell’APEC

La metropoli tecnologica del Guangdong si prepara ad accogliere il vertice dei leader dell’Asia-Pacifico

di Ernesto Ferrante - 13 Novembre 2026

La città di Shenzhen si prepara a diventare il centro della diplomazia economica mondiale. Il 18 e 19 novembre ospiterà infatti il vertice dei leader dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), appuntamento che segna la terza volta in cui la Cina accoglie il forum che riunisce le principali economie dell’area del Pacifico. A presiedere l’incontro sarà il presidente cinese Xi Jinping, che interverrà anche all’APEC CEO Summit, in programma nei giorni precedenti.

L’evento arriva in un momento particolarmente favorevole per Shenzhen. Secondo i dati delle autorità doganali locali, nei primi nove mesi del 2026 il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni della città con le altre economie APEC ha raggiunto i 3.230 miliardi di yuan, pari a circa 484 miliardi di dollari, con una crescita del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che rappresenta il dato più elevato tra tutte le città della Cina continentale.

L’apertura come leva della crescita

Il tema scelto per l’edizione 2026 dell’APEC è “Costruire una comunità Asia-Pacifico per prosperare insieme”. Tre le priorità individuate: apertura, innovazione e cooperazione. Una linea che riflette la strategia economica perseguita da Pechino negli ultimi anni. Xi Jinping ha più volte ribadito che “la porta della Cina verso il mondo non si chiuderà, ma si aprirà sempre di più”, sottolineando la volontà di ampliare l’accesso al mercato interno, favorire gli investimenti esteri e migliorare l’ambiente imprenditoriale. L’obiettivo è rafforzare l’integrazione economica regionale e consolidare il ruolo della Cina come motore della crescita nell’area Asia-Pacifico.

Gli effetti di questa politica sono già visibili in diversi Paesi della regione. In Thailandia, ad esempio, lo stabilimento BYD di Rayong, entrato in funzione nel luglio 2024, è in grado di produrre fino a 150.000 veicoli all’anno e impiega una forza lavoro composta per oltre il 90% da personale locale. In Indonesia, la joint venture automobilistica SAIC-GM-Wuling ha generato più di 20.000 posti di lavoro diretti e indiretti e coinvolto oltre cento fornitori nazionali, contribuendo alla modernizzazione della filiera industriale del Paese.

Questi investimenti si inseriscono in un quadro più ampio di integrazione economica. La Cina continua infatti a promuovere l’attuazione del Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), guarda all’adesione al Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) e al Digital Economy Partnership Agreement (DEPA), sostenendo al tempo stesso la creazione di una vasta area di libero scambio per l’Asia-Pacifico.

Dall’innovazione alla cooperazione concreta

In un contesto caratterizzato da tensioni commerciali, rallentamento della crescita globale e fragilità delle catene di approvvigionamento, la presidenza cinese dell’APEC ha cercato di trasformare le priorità politiche in risultati tangibili. Nel corso dell’anno si sono svolti oltre 300 incontri e iniziative dedicate ai temi del commercio, della digitalizzazione e della sostenibilità. Tra i risultati più significativi figura l’accordo raggiunto dai ministri del Commercio a Suzhou per promuovere il commercio senza documentazione cartacea e il riconoscimento reciproco dei documenti elettronici nelle transazioni internazionali. A Chengdu, un forum di alto livello sull’intelligenza artificiale ha portato all’adozione di una dichiarazione congiunta sulla sicurezza, sull’uso responsabile delle tecnologie e sul rafforzamento delle competenze. A Shenzhen, invece, i ministri delle Foreste hanno concordato nuove misure per la gestione sostenibile delle risorse forestali e il contrasto al disboscamento illegale.

Per Xi Jinping, di fronte alle sfide globali serve un maggiore coordinamento tra le economie dell’area. La sua logica è cristallizzata nel motto “più il mare è agitato, più dobbiamo remare insieme”. Un messaggio che punta a contrastare la frammentazione del commercio internazionale e le logiche dei blocchi contrapposti. Non è un dettaglio marginale. Le economie APEC rappresentano infatti circa la metà degli scambi commerciali mondiali, oltre il 60% del PIL globale e circa il 40% della popolazione del pianeta. Le decisioni che emergeranno dal vertice di Shenzhen avranno dunque un impatto ben oltre i confini dell’Asia-Pacifico. Sul tavolo non c’è soltanto il futuro della cooperazione regionale, ma anche la capacità dell’economia mondiale di continuare a crescere attraverso apertura, innovazione e collaborazione in un’epoca segnata da profonde trasformazioni geopolitiche.

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