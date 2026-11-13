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LA NOSTRA SICUREZZA – Sicurezza e Scuola, politica alla prova

di Giuseppe Tiani - 13 Novembre 2026

Sicurezza e scuola sono due dei punti sensibili in cui la politica incontra la vita delle persone. Un servizio essenziale che funziona, un’università in cui studiare, un insegnante libero di lavorare serenamente, un commerciante che può tenere aperto il negozio danno sostanza alle nostre libertà. Sono condizioni della vita civile, finché qualcuno non le mette in discussione.

È allora che si comprende quanto contino le decisioni prese prima dell’emergenza quando si ha una visione di Paese e società. La discussione parlamentare della legge di bilancio per il 2027 è un banco di prova. Il confronto dei gruppi parlamentari di maggioranza con i sindacati di polizia e del personale militare deve tradursi in correzioni e coperture finanziarie, apprezzabile le aperture ricevute e gli impegni assunti, in particolare da Forza Italia. Le aperture su scuola e pensioni, accompagnate dal vincolo dei saldi invariati, indicano il terreno di discussione.

Sono risposte acquisite ma di impegni ancora non definiti. Mercoledì le e-mail con minacce di ordigni hanno raggiunto oltre seimila scuole. I controlli non hanno trovato bombe, ma le evacuazioni e l’apprensione delle famiglie hanno prodotto conseguenze reali. Un falso allarme può interrompere lezioni, mobilitare personale, sottrarre mezzi ad altri servizi. La sicurezza si misura anche nella capacità di verificare una minaccia e garantire la continuità della vita quotidiana. Giovedì Giorgia Meloni ha incontrato le opposizioni a Palazzo Chigi. È un passaggio positivo.

La disponibilità al confronto deve diventare un metodo, rispettando la funzione del Parlamento e il diritto delle opposizioni di chiedere conto delle decisioni. La serenità di studenti, famiglie e lavoratori richiede informazioni attendibili, non una competizione nell’allarme. Il ministro Piantedosi ha ribadito che è prematuro parlare di una regia unica. Le responsabilità si accertano con le indagini. Una minaccia via e-mail non dimostra, da sola, un attacco ai sistemi informatici né il coinvolgimento di uno Stato straniero. Confondere fenomeni diversi può condurre a risposte sbagliate. Servono protocolli condivisi e collegamenti tempestivi tra dirigenti scolastici, prefetture, questure, commissariati di PS e forze di polizia. Chi deve decidere se evacuare un istituto non può essere lasciato solo, né giudicato a posteriori sulla base di informazioni che non aveva. La direzione civile della sicurezza pubblica presidia l’equilibrio istituzionale della democrazia.

Il coordinamento fra polizie, intelligence e strutture specializzate deve rispettare le competenze di legge, sempre. Le sovrapposizioni consumano risorse e rendono opache le responsabilità e l’efficienza. Nelle piazze, tutelare il dissenso significa anche proteggere i manifestanti pacifici da chi usa la violenza. Alle istituzioni e alle rappresentanze spetta costruire il confronto prima che alla polizia arrivi un conflitto aggravato da problemi irrisolti. Anche la qualità delle leggi è parte del governo della pubblica sicurezza. Servono norme applicabili, strumenti efficaci per gli operatori e garanzie per i cittadini. Le obiezioni tecniche vanno discusse nel merito.

Attribuire alla polizia la responsabilità politica delle norme confonde chi legifera con chi le applica. L’autorevolezza delle istituzioni cresce con l’imparzialità e la possibilità di verificarne gli errori, ma non va sottovalutata la tenuta dell’architettura e i diversi compiti affidati alle forze di polizia, su cui è stata edificata la governance della Pubblica Sicurezza. La prevenzione del terrorismo richiede indagini per individuare finanziamenti, canali di reclutamento e preparativi degli attentati. Ma le responsabilità si accertano sulla base delle prove risultanti dalle indagini.

Confondere una fede, una comunità o una protesta con una minaccia terroristica indebolisce la comprensione dei fenomeni e la collaborazione alle indagini. La fermezza di una democrazia si riconosce anche dalle modalità con cui esercita i propri poteri. Una complessità che deve orientare anche le scelte di spesa per il personale. La previdenza dedicata ai giovani poliziotti richiede risorse certe e una programmazione pluriennale per l’avvio e il consolidamento. Una prospettiva pensionistica adeguata riconosce la specificità del servizio.

Il Parlamento ha l’occasione di dare concretezza agli impegni assunti, rafforzando il patto tra lo Stato e le nuove generazioni chiamate a servirlo. Va ripensata anche la scelta degli ausiliari. Per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria il DDL prevede ferma annuale e licenza media, dopo che il riordino del 2017 aveva elevato al diploma il requisito ordinario di accesso. È un salto nel passato per un lavoro che richiede preparazione crescente e strumenti culturali. Per la Polizia di Stato si stanziano fondi rinviando a successivi provvedimenti la disciplina delle nuove figure. Occorre chiarire funzioni, formazione e prospettive professionali.

Affrontare le insufficienze degli organici con percorsi temporanei espone i giovani al rischio certo del precariato. Nella scuola, finché non saranno approvati i correttivi annunciati, i tagli all’organico previsti dalla manovra rischiano di prolungare il precariato di docenti laureati e abilitati, con tirocini e formazione specialistica alle spalle. Percorsi formativi e titoli di studio diversi possono così condurre alla stessa incertezza. Sarebbe grave se lo Stato alimentasse il precariato nella sicurezza e nella formazione scolastica delle giovani generazioni.

Ancora più grave per una maggioranza di destra-centro che rivendica autorevolezza per le istituzioni dello Stato e merito. Compiti permanenti richiedono competenze e prospettive stabili. Alla maggioranza spetta finanziare le priorità, alle opposizioni proporre alternative praticabili. La dedizione dei poliziotti merita retribuzioni adeguate, organici stabili e valorizzazione dell’esperienza. Agli insegnanti che hanno compiuto impegnativi percorsi di studio e formazione, la garanzia che non saranno precari a vita. La legge di bilancio segnerà la direttrice di marcia. Dai correttivi e dalle risorse assegnate si comprenderà quanto la politica intenda investire nella sicurezza e nella scuola, anche quando non fanno notizia.

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