Attualità

Il giornalismo perde una voce libera: muore Toni Capuozzo

di Angelina De Santis - 13 Novembre 2026

È morto a 77 anni Toni Capuozzo, uno dei volti più autorevoli e riconoscibili del giornalismo italiano. Storico inviato di guerra e protagonista per decenni dell’informazione Mediaset, aveva recentemente raccontato pubblicamente di essere malato di tumore. La notizia della sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo dell’informazione, soprattutto tra quanti avevano imparato a conoscere la sua voce attraverso i reportage dai luoghi più tormentati del pianeta.

Nato a Palmanova, in Friuli Venezia Giulia, il 7 dicembre 1948, Capuozzo aveva fatto della curiosità e dell’indipendenza di giudizio la propria cifra professionale. Aveva raccontato le guerre nei Balcani, seguendo da vicino tragedie che avrebbero segnato la storia europea, e aveva portato nelle case degli italiani il volto umano dei conflitti. Per anni era stato uno dei protagonisti del giornalismo Mediaset, legando il proprio nome anche a Terra!, il programma di approfondimento che aveva contribuito a rendere celebre.

Schietto, talvolta ruvido, capace di suscitare discussioni accese, Capuozzo aveva conservato una libertà di pensiero che lo rendeva riconoscibile anche lontano dalle telecamere. Dietro il cronista abituato alle bombe e alle macerie emergeva una particolare attenzione per le persone comuni, spesso dimenticate dai grandi racconti della storia.

Lo scorso ottobre aveva parlato apertamente della malattia, ricevendo una straordinaria testimonianza di affetto. Con la sua scomparsa se ne va un giornalista che aveva conosciuto la guerra da vicino e aveva saputo raccontarla.

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