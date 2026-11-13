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Migranti, 41 leader europei firmano una dichiarazione comune: “Rafforzare i controlli e accelerare i rimpatri”

L'iniziativa, promossa da Italia, Regno Unito e Danimarca, punta a intensificare la cooperazione

di Mauro Trieste - 13 Novembre 2026

Quarantuno leader europei si schierano per un’azione comune contro l’immigrazione irregolare. In occasione del Vertice della Comunità Politica Europea, a Dublino, i Paesi e le istituzioni aderenti hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta promossa da Italia, Regno Unito e Danimarca, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento europeo nella gestione dei flussi migratori.

Il documento dà continuità alle iniziative avviate durante i precedenti vertici di Copenaghen, nell’ottobre 2025, e Yerevan, nel maggio 2026. Al centro dell’intesa c’è un approccio più ampio e coordinato, che punta a intervenire lungo l’intera rotta migratoria, contrastando le reti criminali che gestiscono il traffico di persone e prevenendo le partenze irregolari.

Frontiere, rimpatri e cooperazione con i Paesi di origine

Tra le priorità indicate dai leader figurano il rafforzamento della sicurezza delle frontiere, anche attraverso sistemi di allerta precoce per individuare i flussi e i potenziali rischi, e una maggiore condivisione delle informazioni tra le autorità europee. Spazio anche al contrasto della disinformazione, allo sviluppo di strumenti innovativi e alla collaborazione con i Paesi di origine e transito, per prevenire i viaggi pericolosi verso l’Europa e sostenere opportunità di formazione e lavoro. Un capitolo centrale riguarda i rimpatri e la riammissione delle persone che non hanno diritto a restare in Europa, attraverso una cooperazione più efficace con i Paesi interessati e nel rispetto del diritto internazionale.

La dichiarazione richiama inoltre il ruolo delle convenzioni internazionali nella tutela dei rifugiati, a 75 anni dall’adozione della Convenzione di Ginevra, e sottolinea l’importanza del lavoro di organizzazioni come UNHCR e OIM. I leader hanno infine confermato l’impegno a proseguire il confronto con l’Unione europea e il Consiglio d’Europa, con l’obiettivo di ottenere una riduzione duratura dell’immigrazione irregolare. Il tema tornerà al centro del prossimo Vertice della Comunità Politica Europea in Svizzera.

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