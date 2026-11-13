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Pensioni, sanità e consumi: a che punto è la Manovra

Concluse le audizioni ora può iniziare il dibattito in Parlamento. Il punto di partenza della Legge di bilancio

di Maria Graziosi - 13 Novembre 2026

Pronti, via: concluse le audizioni con l’intervento del ministro Giancarlo Giorgetti, adesso si entra nel vivo del dibattito sulla Manovra. E di cose da sanare, aggiustare ce ne sono (già) tante. Al punto che la maggioranza ha già approntato una strategia per intervenire rispetto alle pensioni e alla sanità. I tre punti dolenti della Legge di Bilancio.

Manovra: il punto sulle pensioni

Sugli assegni, come ha denunciato l’Istat, il rischio è che con il nuovo sistema di ricalcolo delle rivalutazioni ben 3,5 milioni di pensionati arrivino a perdere addirittura 510 euro l’anno. L’Upb è andato pure oltre. Il ritorno alla perequazione per il 2027 comporterà risparmi per le finanze pubbliche ma un quarto della platea rischia i tagli. Da quantificare in un range compreso tra i 144 euro lordi all’anno per chi gode di un assegno pari a 4,5 volte il minimo della pensione e che può raggiungere i 1.357 euro per chi incassa undici volte il minimo.

La fiducia che manca (e blocca il Paese)

La Banca d’Italia ha posto l’attenzione su un altro tema che non è per niente banale. Al di là dei numeri e delle cifre, mettere continuamente mano alle pensioni non rappresenta di certo un buon viatico per la fiducia dei cittadini nel sistema previdenziale. Le continue riforme, gli ulteriori aggiornamenti anno dopo anno allontanano le prospettive. E finiscono per gravare, chiaramente, sul sistema economico in generale. Lo vediamo con i dati dell’occupazione: riducendo e accorciando gli assegni, finisce che i seniores restino sempre più spesso al loro posto di lavoro. Causando, così, una strozzatura all’ingresso nel mondo dell’occupazione per i giovani. Che devono scegliere: o paghe assurdamente basse oppure prendere la via dell’estero. Un laureato italiano, dice Svimez, guadagna 1.780 euro lordi al mese un suo coetaneo in Europa non meno di 2.700.

Sanità, quanto ci costi

Tema saliente della Legge di Bilancio è rappresentato dalla Sanità. Il paradosso si chiama inflazione. Il governo mette più soldi nel sistema sanitario nazionale ma quegli stanziamenti non bastano a garantire i livelli essenziali di assistenza. E non lo dicono le “solite” Regioni rosse. Ma tutte. Rimane, evidentemente, un problema il fatto che circa il 40 per cento delle risorse, come riferito dall’Ufficio parlamentare di bilancio, vada ai privati. È un segnale del fatto che il pubblico, specialmente al Sud, non riesce ad affrontare e a smistare le richieste di assistenza che giungono dai cittadini. Che così, per dribblare liste e attese infinite, mettono mano al portafogli e si rivolgono a professionisti e studi privati. Il ministro Giorgetti ha fatto una riflessione a proposito, chiedendo di fare qualcosa per migliorare l’efficienza dei servizi. Non sarà facile. Sulla questione rimane in piede la vicenda payback con le aziende che non ne possono più di dover rifondere le eccedenze dei tetti di spesa e chiedono a gran voce una riforma. Pena, la chiusura.

Energia e produttività

C’è poi il tema dei temi: ossia quello dell’energia che si porta appresso quello della produttività. Confindustria ha chiesto di estendere il più possibile l’energy release già accordato alle pmi non energivore. L’analisi di Confcommercio è stata chiara a proposito. L’Irap aggiuntiva pagata dalle società energetiche deve andare a finanziare il taglio orizzontale di oneri e spese di sistema così da abbassare, davvero, le bollette. Per tutti. Insomma, bisogna iniziare a fare, davvero, quello che si è promesso agli elettori.

Irpef, flat tax e fiscal drag

Il taglio dell’Irpef va esteso a chi guadagna fino a 60mila euro l’anno e si deve cominciare a detassare, almeno in parte, le tredicesime. Perché i consumi vanno incentivati e sostenuti altrimenti si ferma tutto. E di certo non basterà proporre una cedolare secca per risolvere i problemi, giganteschi, che affronta ogni giorno il commercio di vicinato. La questione, dunque, impatta pure con un’altra. Quella del Fiscal drag. Il peso fiscale che incombe su chi paga le tasse alla fonte. Dipendenti e, ancora una volta, i pensionati. Su di loro grava il costo delle imposte più che sugli altri. Al punto che la nuova flat tax e l’estensione del regime forfettario fino a 100mila euro è stata “bollata” come una sorta di disincentivo al lavoro dipendente. Per non dire di peggio.

Il contributo delle banche

Last, but not least. La vexata quaestio del contributo delle banche. L’Abi ha già evocato Giustiniano in tempi non sospetti e in audizione ha ribadito di essere pronta a ricorrere addirittura alla Corte costituzionale. Giorgetti va avanti e s’ostina a spiegare che si tratta di prelievi e misure “in larga parte momentanee”. La Banca d’Italia è intervenuta sulla vicenda tagliando, in un certo senso, la testa al toro. Non sarà l’ennesimo contributo richiesto a mettere a repentaglio la solidità del sistema del credito nazionale. Tuttavia hanno pure ragione i banchieri quando chiedono più certezza e prevedibilità. Insomma, l’Abi non la faccia più grande di quanto non sia e il governo, però, la smetta di cambiare le regole in corsa.

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