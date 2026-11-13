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Riposare per sempre nel tempio del calcio blaugrana

Il Barcellona avrà un nuovo campo… quello Santo

di Gianluca Pascutti - 13 Novembre 2026

@AI

L’amore per la propria squadra del cuore spesso dura tutta la vita, ma in Catalogna questo legame indissolubile si prepara a superare perfino i confini della morte. Il Barcellona ha ufficializzato un progetto destinato ad avere un grandissimo successo. I sostenitori blaugrana potranno infatti far custodire le proprie ceneri direttamente all’interno del nuovo Spotify Camp Nou.

Come sarà strutturato l’Espai Memorial

L’iniziativa prende il nome di Espai Memorial, un imponente colombario moderno progettato per integrarsi perfettamente nell’architettura dell’impianto rinnovato. La struttura occuperà una superficie di circa 1.500 metri quadrati situata nella curva nord dello stadio.

Lo spazio potrà ospitare fino a 26.000 urne cinerarie, offrendo a migliaia di appassionati un luogo di riposo eterno davvero unico. Le urne verranno posizionate dietro un grande murale celebrativo dedicato ai momenti più gloriosi della storia del club. Le targhe commemorative con i nomi dei defunti troveranno invece posto su un’elegante parete di vetro retroilluminata.

Costi, durata e modalità di prenotazione

L’inaugurazione ufficiale della struttura è prevista per il 2027, in concomitanza con la conclusione dei lavori di ristrutturazione dello stadio. L’accesso all’iniziativa è aperto a tutti i sostenitori, senza l’obbligo di essere soci ufficiali della società.

Per assicurarsi uno spazio nell’Espai Memorial sono previste diverse fasce di prezzo in base alla durata della concessione. La tariffa base parte da 2.490 euro per un periodo di dieci anni, cifra a cui vanno aggiunti 70 euro annuali per le spese di manutenzione. Chi desidera una permanenza di cinquant’anni dovrà invece investire 6.000 euro.

Alla scadenza del contratto scelto, i familiari avranno due opzioni. Potranno decidere di rinnovare l’accordo oppure chiedere il trasferimento delle ceneri in un cinerario comune. In questo secondo caso, i resti rimarranno comunque custoditi per sempre all’interno dell’impianto sportivo.

Una scelta tra sentimento e strategia finanziaria

Oltre a esaudire il desiderio espressamente manifestato da molti tifosi storici, il progetto risponde a precise esigenze economiche del club. La ristrutturazione dello Spotify Camp Nou ha richiesto investimenti enormi, con costi ormai vicini ai 2 miliardi di euro.

Questa operazione commerciale consentirà alle casse societarie di generare nuove e importanti entrate per ridurre il debito accumulato. L’idea ha già riscosso un grande successo, tanto che oltre 1000 sostenitori hanno prenotato il proprio posto. Sebbene club spagnoli come Atlético Madrid, Real Betis ed Espanyol abbiano già strutture simili, il progetto catalano si distingue per dimensioni e ambizione.

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