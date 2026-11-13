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La scappatella di Huang fa tremare il mondo

Nvidia senza guida, l'Europa senza speranza: la paura della bolla tech e la crisi tra energia e bond

di Giovanni Vasso - 13 Novembre 2026

Parafrasando la celeberrima e abusatissima legge di Lorenz: la scappatella di Jensen Huang in Cina può causare uno sconquasso in Europa, in America e più in generale sui mercati globali. Altro che effetto farfalla. Eravamo tutti in ambasce per l’energia, ora ci tocca penare per la sorte del tech. Abbiamo creduto fosse l’effetto delle Midterm dominate dai democratici americani. Che, in un colpo solo, ha iniziato a spazzare via la guerra in Iran (e le sue nefaste conseguenze) per far largo alla grandissima paura della bolla Ai.

Huang non è l’unico problema

In altri (recenti) tempi non si sarebbe parlato d’altro che del vicepresidente Usa Jd Vance disposto a dialogare con gli ayatollah per provare a mettere fine al conflitto tra Teheran e Washington. Non oggi. Perché le avventure galanti del signor Jensen Huang sono arrivate a un punto di caduta ovvio e, in un certo senso, prevedibile. La spia (cinese) che lo amava avrebbe portato chip di ultima generazione in Asia e via. Ma intanto è uscita fuori anche un’altra relazione che il Ceo di Nvidia avrebbe intrattenuto con una diretta dipendente. E il consiglio d’amministrazione della società, stufo, avrebbe deciso di dargli il benservito. Lui s’è dimesso. Al suo posto, almeno per ora, la Cfo Colette Kress. Amen.

Come sta Nvidia?

Bene, anzi male. Fino alle dimissioni di Huang, l’Unicorno tech era arrivato a perdere fino al 20% rispetto ai picchi di quotazione che si son registrati a ottobre. Il problema è che Nvidia è l’attore principale della transizione digitale. Fornisce i chip migliori, quelli di ultima generazione, a tutti. A tremare è un’azienda che vanta una capitalizzazione che rimane a quasi 4,2 trilioni di dollari. Huang ha fondato e diretto l’azienda: la guida da trentatré anni e non ha mai pensato alla sua successione. Che si apre all’insegna dello scontro e della contrapposizione. Basterà una gestione manageriale, più attenta ai bilanci che alla visione tecnica, a confermare la crescita (gigantesca) di Nvidia?

Te la ricordi Apple?

I precedenti dicono di no. Quando Apple, nel 1985, silurò il suo fondatore Steve Jobs era l’azienda leader nel mercato informatico americano e gli azionisti si ritrovarono a possedere un’azienda i cui titoli finirono per valere, nel 1997, non più di quindici cents l’uno. Insomma gli analisti temono che si inneschi la miccia alla famosa, attesa e temuta, bolla dell’Ai che incombe sui mercati di tutto il mondo. Ed è forse per questo che Donald Trump ha chiesto di far assumere il timone dell’azienda a Tim Cook, che di Jobs è stato degno successore ad Apple dopo la sua morte.

E se scoppia la bolla…

E questo non sarebbe certo il momento migliore. Il terremoto sarebbe devastante e investirebbe innanzitutto i grandi fondi Etf, portando al potenziale incendio di migliaia di miliardi di dollari puntati, come fiches a Las Vegas, sulla grande scommessa di chip, Ai e tech. Sarebbe un disastro. Già, perché sui mercati e più in generale nell’economia, non funziona la dinamica banale del “chiodo scaccia chiodo”. I nodi, nonostante se ne parli di meno e anche se i numeri (e i prezzi delle materie prime) siano migliori di ieri, restano.

…l’Europa paga per tutti

L’energia, come ha riferito la Bce nell’ultima “trimestrale” dell’economia continentale, rimane un problema esiziale. A cui va sommata, in un panorama che dall’inizio della presidenza Trump ha visto calare una coltre di incertezza inespugnabile, quell’altra “noia” dei dazi. Per gli analisti europei, ancora innamorati del lessico pandemico, è una “nuova normalità”. Eufemismo pietoso per sancire uno stato di fatto, peggiorativo, della realtà. In mezzo c’è il vero problema. L’altra crisi di cui si parla poco. Ossia quella dei titoli di Stato, i cui rendimenti crescono perché scossi dall’inflazione (scatenata dai nodi irrisolti dell’energia) e dall’altro a causa delle necessità dei governi di reperire miliardi da utilizzare per gli investimenti, a cominciare da quelli sulla sicurezza.

La matrioska delle crisi

Se lo spread non corre è perché tutti i titoli pagano di più. Compresi i bund tedeschi. Che, oggi, rendono poco più del 3,2%. In altri tempi, saremmo all’ennesima Apocalisse e la Francia, ben più inguaiata di noi, avrebbe dovuto già affiggere i cartelli “vendesi” ai suoi gioielli. La Bce ha riferito che “la situazione geopolitica, le tensioni commerciali e la volatilità dei mercati obbligazionari globali” rappresentano oggi “i principali fattori di rischio per l’economia europea”. Basta un niente per far esplodere tutto. Un battito d’ali. E la speranza è che non sia la scappatella di Huang a innescare un’altra crisi globale. Lui se ne farebbe una ragione: se ne va da Nvidia carico di denari e non avrà di certo bisogno di chiedere un sussidio anche perché, nel frattempo, Elon Musk gli ha già offerto un nuovo lavoro. Il resto del mondo, invece, trema e rischia di uscirne a pezzi: senza più risparmi, bruciati, e senza più un impiego.

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