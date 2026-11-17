Cronaca

Allarme Fentanyl a Roma, sparite 50 fiale da una clinica

Un altro furto del potente analgesico e l'ombra degli ambulatori clandestini

di Marzio Amoroso - 17 Novembre 2026

@ANSAfoto

Un nuovo episodio di cronaca accende i riflettori sulla sicurezza delle strutture sanitarie capitoline e sulla gestione dei farmaci ad altissimo rischio. Dalla farmacia interna della clinica Nuova Itor, situata nel quartiere Pietralata a Roma, sono scomparse ben 50 fiale di Fentanyl. La sparizione del potente analgesico rappresenta un campanello d’allarme significativo per le autorità investigative, impegnate a ricostruire la dinamica esatta del prelievo.

La ricostruzione del furto

Secondo quanto emerso finora, la denuncia formale alle forze dell’ordine risale al 19 ottobre. Il personale della struttura sanitaria si è accorto dell’ammanco durante i consueti controlli delle giacenze all’interno della farmacia ospedaliera. Le cinquanta fiale sottratte erano custodite nei locali dedicati ai medicinali soggetti a stretto controllo. Gli investigatori stanno ora analizzando i registri di carico e scarico e i sistemi di videosorveglianza della clinica per individuare i responsabili. L’obiettivo è capire se il colpo sia opera di soggetti esterni o se possa esserci stato un coinvolgimento interno.

La pista degli ambulatori clandestini e il mercato nero

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini, ma una delle ipotesi principali conduce al circuito degli ambulatori clandestini. Il Fentanyl è infatti un potente anestetico utilizzato in ambito medico per interventi chirurgici e per la terapia del dolore severo. Nel mercato illegale, queste fiale risultano estremamente richieste da strutture abusive che eseguono procedure mediche o estetiche senza autorizzazioni. Resta inoltre alta l’attenzione sul possibile dirottamento del farmaco verso le piazze di spaccio, dove gli oppioidi sintetici rappresentano una minaccia gravissima per la salute pubblica.

Cos’è il Fentanyl ?

Il Fentanyl è un oppioide sintetico noto per la sua straordinaria efficacia analgesica, stimata fino a 100 volte superiore rispetto a quella della morfina. Proprio questa elevata potenza lo rende estremamente pericoloso se assunto al di fuori di uno stretto controllo medico. Anche una dose minima può provocare una rapida depressione respiratoria con esiti fatali. Per questo motivo, il furto di 50 fiale a Roma impone una risposta rapida per impedire che il carico illecito venga immesso sul mercato. Le verifiche proseguono a ritmo serrato per garantire la sicurezza dei cittadini e mettere in sicurezza le scorte ospedaliere.

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