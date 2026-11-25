Attualità

L’asse con Giorgio Napolitano, De Gennaro era la “polizza atlantica” dell’Italia

Renzi voleva sostituirlo in Finmeccanica, il Colle gli fece sapere il suo gradimento

di Angelo Vitale - 25 Novembre 2026

Roberto Maroni, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Gianni De Gennaro e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà nel 2012

Nel 2014, appena insediato a Palazzo Chigi, Matteo Renzi intendeva sostituire Gianni De Gennaro dalla presidenza di Finmeccanica: all’epoca, da tempo l’ex Capo della Polizia aveva instaurato un asse con Giorgio Napolitano. La volontà di avvicendamento – ha spiegato Renzi – non nasceva da un fatto personale o dalle polemiche sul G8 di Genova, ma da un’ordinaria scelta di ricambio politico dei vertici delle partecipate statali. Tuttavia, dal Quirinale fu fatto notare all’esecutivo che la conferma di De Gennaro sarebbe stata «molto gradita, apprezzata e opportuna».

L’asse Napolitano – De Gennaro

Nel colloquio diretto che ne seguì tra i due, il premier confermò la decisione di procedere con la riconferma. Così recependo la moral suasion del presidente Giorgio Napolitano per sottrarre l’asset industriale e strategico della difesa nazionale alle dinamiche dello spoils system.

L’intervento del Colle si inseriva nel fil rouge istituzionale avviato nel 2006. De Gennaro, già Capo della Polizia dal 2000, venne sostenuto da Napolitano come primo direttore del Dis (il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) all’indomani della riforma dell’intelligence del 2007.

Nel maggio 2012, durante il governo tecnico di Mario Monti, il Capo dello Stato ne avallò la nomina a Sottosegretario con delega ai servizi segreti per blindare la sicurezza nazionale nel picco della crisi finanziaria.

l raccordo operativo con la Presidenza fu garantito da Loris D’Ambrosio. Il consigliere giuridico del Quirinale era figura chiave nei rapporti tra Colle, magistratura e apparati di sicurezza.

Questo perno istituzionale assorbì l’impatto politico-giudiziario delle indagini della Procura di Palermo sulla “Trattativa Stato-Mafia”. Ma pure le successive tensioni per le intercettazioni dell’inchiesta sull’ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante. L’inchiesta riguardava presunte pressioni sul figlio del Presidente, Giulio Napolitano, e su Gianni Letta, rivelatesi poi del tutto prive di riscontri penali.

La scelta

La scelta di insediare De Gennaro a Finmeccanica già nel 2013, sotto l’esecutivo di Enrico Letta, era scaturita da una esigenza. Serviva superare la crisi reputazionale seguita all’arresto dell’amministratore delegato Giuseppe Orsi per le inchieste sulle presunte tangenti in India e Panama.

De Gennaro garantiva discontinuità etica di fronte alle Procure e bilanciava la successiva gestione del nuovo ad Mauro Moretti, focalizzato sulla sola ristrutturazione industriale.

La “polizza atlantica”

La determinante fondamentale dell’asse risiedeva nella tutela delle relazioni con gli Stati Uniti e la Nato.

Finmeccanica controllava la statunitense Drs Technologies ed era partner del Pentagono nei programmi F-35 ed elicotteri, assoggettata ai rigidi Special Security Agreements.

La reputazione internazionale di De Gennaro, consolidata negli anni ’80 al fianco di Giovanni Falcone nella Pizza Connection con i vertici dell’Fbi, rappresentava per il Quirinale una garanzia. Erala “polizza assicurativa atlantica” necessaria a garantire a Washington la massima protezione dei segreti militari e la stabilità degli asset strategici italiani al riparo dalle turbolenze politiche di governo.