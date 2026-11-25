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Leone XIV: “La guerra non è inevitabile”. Il Papa contro la corsa agli armamenti

All'udienza generale in piazza San Pietro, il Pontefice richiama il messaggio della Gaudium et spes

di Enzo Ricci - 25 Novembre 2026

La guerra come ferita aperta dell’umanità, la pace come responsabilità quotidiana e mai definitivamente conquistata. È un appello accorato quello lanciato da Papa Leone XIV durante l’udienza generale in piazza San Pietro, dove ha ripreso il ciclo di catechesi dedicato ai documenti del Concilio Vaticano II, soffermandosi sulla Costituzione Gaudium et spes e sul tema della promozione della pace.

Le sue parole risuonano come una denuncia severa del tempo presente. “I conflitti, che appaiono oggi sempre più disumani e devastanti, aumentano l’odio e le ingiustizie tra i popoli, oltre a deturpare il creato e la sua bellezza. Nessuno può ignorare quanto dolore affligga uomini e donne di ogni età”, ha affermato il Pontefice. Il Papa ha poi rilanciato uno dei passaggi più forti del Concilio Vaticano II, definendo la corsa agli armamenti “una delle piaghe più gravi dell’umanità”. Un monito che, a suo giudizio, appare oggi più attuale che mai. Leone XIV ha evocato il dramma dei civili travolti dai conflitti, dei bambini uccisi o mutilati e delle famiglie distrutte, parlando di un vero e proprio “grido” che dalla sofferenza dei popoli si leva verso i leader mondiali.

La pace come costruzione quotidiana, non come illusione

Al centro della riflessione del Pontefice vi è il rifiuto dell’idea che la guerra sia un destino inevitabile. “Non c’è spazio per la rassegnazione, quasi che la violenza debba essere inevitabile”, ha scandito davanti ai fedeli. Richiamando l’insegnamento della Gaudium et spes, Leone XIV ha sottolineato che la pace non nasce spontaneamente né può essere considerata un traguardo definitivo. È, piuttosto, “un edificio da costruirsi continuamente”, una conquista fragile che richiede impegno costante, responsabilità politica e conversione morale.

Secondo il Papa, proprio la brutalità dei conflitti contemporanei obbliga a guardare il fenomeno della guerra con occhi nuovi. Citando ancora il documento conciliare, ha ricordato che le atrocità delle guerre moderne impongono di affrontare la questione “con mentalità completamente nuova”. Un cambiamento di prospettiva che, ha spiegato, rappresenta un vero e proprio dovere per i cristiani, chiamati a leggere la storia alla luce del Vangelo.

L’appello ai cristiani: essere “sale della terra e luce del mondo”

Nella parte finale della catechesi, Leone XIV ha allargato lo sguardo alla dimensione internazionale, ricordando che il Concilio Vaticano II invitava tutti gli uomini di buona volontà a preparare un’epoca nella quale il ricorso alla guerra potesse essere definitivamente bandito. Il Pontefice ha precisato che ciò non significa negare ai governi il diritto alla legittima difesa, ma richiede la presenza di organismi internazionali capaci di intervenire efficacemente per ristabilire la giustizia e proteggere i popoli oppressi.

Da qui il richiamo a un ordine politico ed economico mondiale fondato sulla cooperazione, sul dialogo e sulla condivisione delle risorse tra le nazioni. Un orizzonte che interpella direttamente i credenti. “I cristiani sono chiamati a essere sale della terra e luce del mondo”, ha ricordato il Santo Padre, esortando a non arretrare davanti alle sfide del presente. L’ultima sferzata è rivolta proprio ai fedeli. La pace non può restare una dichiarazione di principio. Va costruita ogni giorno, attraverso la preghiera, l’impegno civile, scelte sociali e politiche coerenti e una partecipazione attiva alla difesa della dignità umana. Perché, ha concluso il Pontefice, “Cristo è la nostra pace”.

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