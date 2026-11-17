Economia

Manovra: presentati 7mila emendamenti, solo 17 unitari del campo largo

di Pietro Pertosa - 17 Novembre 2026

La manovra parte in salita: sono stati presentati quasi 7mila emendamenti alla Legge di bilancio. Oggi, alle 18, è scaduto il termine per presentare i correttivi alla finanziaria. I partiti si sono letteralmente scatenati. Si attendevano già (almeno) 5mila emendamenti, le attese della vigilia sono state superate dalla realtà dei fatti. Adesso il calendario riparte. Lunedì, 23 novembre, alle ore 13, inizierà il vaglio dell’ammissibilità dei documenti presentati. Il giorno dopo, martedì 24 novembre, sarà dedicato agli eventuali ricorsi mentre per mercoledì 25 novembre è prevista la seduta con le eventuali riammissioni.

Manovra: 7mila emendamenti, 17 unitari nel campo largo

Una pioggia, anzi un uragano di emendamenti attorno alla manovra. La gran parte arriva dall’opposizione. Il centrosinistra, però, ha presentato solo diciassette emendamenti unitari. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva hanno trovato una quadra su alcuni dei temi cardine del programma del venturo campo largo. Ogni sigla ha trovato le sue proposte rimarcandole imprimendo la prima firma sui documenti. Per il M5s si tratta di salario minimo, del rifinanziamento del fondo affitti, l’introduzione dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole. E poi spostamento degli investimenti destinati alle armi verso la scuola e un intervento sul fiscal drag finanziato attraverso un prelievo sugli extraprofitti”.

Le proposte degli altri

Il rifinanziamento della sanità, il potenziamento dei congedi, la rivalutazione delle pensioni, lo sblocco del turn over nella scuola, il ripristino di Opzione donna, risorse per la Zes e l’intervento sul 5 per mille sono gli emendamenti unitari a prima firma Pd. Poi ci sono quelli rivendicati da Avs. E che riguardano l’istituzione o il rifinanziamento del fondo per gli adattamenti climatici e del fondo per il dissesto idrogeologico, entrambi indicati con copertura a valere sugli extraprofitti, misure dedicate ai ricercatori e lo spostamento degli investimenti dalla difesa all’edilizia sanitaria. Italia Viva, invece, punta sulla start tax.

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