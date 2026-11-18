Politica

La leggerezza della Borgonzoni fa ridere, la censura della Picierno da vomitare

di Alessandro Scipioni - 18 Novembre 2026

È un tempo curioso e paradossale, questo, in cui lo spirito critico sembra essersi ridotto a un difetto permanente della ragione. Da un lato c’è la politica istituzionale che inciampa sui nomi, offrendo al pubblico il destro per facili ironie; dall’altro c’è il furore ideologico che calpesta la libertà di pensiero e di espressione con la precisione di un plotone d’esecuzione degno dei bolscevichi.

​La sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, durante un dibattito sul cinema, ha salutando i fratelli Pupiavati al posto dei celeberrimi Pupi ed Antonio Avati. Un errore grossolano, certo, figlio di un’ignoranza che fa sorridere a labbra strette. Ma lo stesso Pupi Avati, con l’eleganza dei grandi, ha sorriso della gaffe.

Del resto, chi non ha amato capolavori intramontabili come Regalo di Natale o il suo sequel La rivincita di Natale? Opere che fanno parte della nostra identità e che continuano a emozionarci. Quella della Borgonzoni è stata, nella peggiore delle ipotesi, una svista in buona fede. Un’ignoranza grottesca, d’accordo, ma circoscritta alla superficialità che arriva a storpiare un nome importantissimo del nostro cinema.

​Alla gaffe che fa sorridere, tuttavia, si contrappone lo spettacolo indecente di chi, come la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, trasforma la politica culturale in un manganello censorio. Qui non c’è da sorridere, qui c’è da rabbrividire.

​La Picierno ha infatti inviato una lettera formale a Giorgia Meloni, al ministro della Cultura Alessandro Giuli, accompagnata persino da un’interrogazione alla Commissione Ue, per chiedere al governo italiano di intervenire e far saltare (dunque censurare) il Festival del cinema russo in Italia, previsto al Cinema Barberini di Roma.

Sotto la scure censoria dell’eurodeputata non finiscono trattati di strategia militare, o libri biografici di Putin bensì opere d’animazione per famiglie e bambini come Cheburashka, celebre pupazzetto sovietico diventato cartone animato, e Finnick, film d’animazione con protagonista un dispettoso spiritello di una vecchia casa, oltre a incontri con intellettuali come Flavio De Bernardinis, storico e teorico del cinema già docente alla Sapienza; come ha giustamente fatti notare da Il Fatto Quotidiano.

Le domande

Tutto questo con il pretesto di colpire la propaganda e l’operazione di normalizzazione del regime di Putin. Una crociata che supera i confini del ridicolo per entrare dritta nel territorio della follia totalitaria. Ci risiamo con la caccia alle streghe, con la colpevolizzazione preventiva, con il cortocircuito mentale che vorrebbe punire gli artisti e cancellare le pellicole per via del passaporto.

​Ma ci rendiamo conto del delirio a cui stiamo assistendo? Chi mai si è sognato di proibire la poesia di Goethe o di Schiller, o la musica di Wagner, quando la Germania era in mano a Hitler? Quale nazione, persino durante il ventennio fascista in Italia, si è spinta a vietare la musica di Puccini, la Divina Commedia di Dante o i romanzi di Manzoni?

Nemmeno nei momenti più bui della storia si è preteso di cancellare l’arte in nome della contingenza geopolitica. E allora oggi cosa facciamo? Dobbiamo forse buttare a mare Picasso perché spagnolo ai tempi del regime di Franco? Gravissimo che gli sportivi non si stringano la mano. Ma ancor più grave che qualcuno difenda un gesto del genere.

La miopia europea

​La verità è che l’Europa, o meglio, una certa burocrazia europea moralista e intollerante, soffre di una pericolosa miopia. Si grida allo scandalo per la cultura russa, dimenticando quante volte la stessa Europa abbia spinto surrettiziamente, in modo del tutto indemocratico e calpestando i valori cristiani e tradizionali del continente, ideologie minoritarie spacciate per modernità. Lì nessuno fiata. Anzi, guai a fiatare.

​Se c’è un’istituzione indegna, oggi, non è quella che sbaglia un cognome in Parlamento, ma quella che vorrebbe impedire agli artisti di parlare, di esporre la propria arte, di testimoniare la libertà dello spirito. Il desiderio di censura della Picierno e di chi la pensa come lei fa semplicemente vomitare. All’errore ingenuo si sorride, magari amaramente, ma comunque vieni da ridere; alla violenza della censura si risponde con il disprezzo più profondo. L’arte non si tocca. E chi lo ma commette uno dei crimini peggiori e dei tratti distintivi di ogni totalitarismo.

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