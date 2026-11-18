L'Identità Rosa

Il divario parte dalla paghetta: perché le bambine ricevono meno dei maschi?

Uno studio su oltre un milione di minori britannici ha evidenziato che alle bambine viene dato l'11% di soldi in meno, rispetto ai maschi (anche tra fratelli)

di Priscilla Rucco - 18 Novembre 2026

Prima ancora del primo stipendio, della prima trattativa con un datore di lavoro o del primo conto corrente, c’è un salvadanaio, spesso con la paghetta data dai genitori. Ed è lì, secondo una nuova ricerca, che il divario economico tra donne e uomini comincia a prendere forma. Uno studio condotto nel Regno Unito ha rilevato che le bambine tra i 6 e i 10 anni ricevono dai genitori, ogni mese, tra il 6 e l’11 per cento di denaro in meno rispetto ai coetanei maschi. Una differenza che può sembrare piccola, quasi irrilevante, ma che ripetuta per anni diventa abitudine e che racconta molto di come si costruiscono, fin dall’infanzia, i comportamenti e le aspettative legate ai soldi.

I numeri della ricerca

Il lavoro, intitolato “A childhood gender gap in parent-to-child transfers”, è firmato da Ray Charles Howard, docente di marketing alla Darden School of Business dell’Università della Virginia, insieme a Christian Engels e Marcel Lukas della University of St Andrews. Si tratta ancora di un working paper, cioè di uno studio non ancora pubblicato su una rivista scientifica, ma la sua forza sta nella base dei dati raccolti. I ricercatori hanno analizzato 126 milioni di trasferimenti di denaro destinati a 1,15 milioni di minori britannici tra il 2017 e il 2023, collegati a 101 milioni di acquisti. Le informazioni provengono da una applicazione finanziaria per famiglie, che abbina una carta di debito per i ragazzi alla possibilità di distinguere le diverse voci di entrata: paghetta fissa, somme occasionali, regali e compensi per piccoli lavori domestici.

È proprio questa la novità: finora gli studi sulla paghetta si basavano quasi sempre su questionari, cioè su quanto i genitori dichiaravano di dare. Qui, invece, si osserva quello che accade realmente, transazione dopo transazione, per circa 800 mila genitori. E c’è un dettaglio che rende il risultato ancora più importante perché si tratta di famiglie che pagano un servizio pensato proprio per insegnare ai figli ad usare il denaro – quindi presumibilmente più attente della media.

Non è la paghetta, sono i regali

Il dato più interessante riguarda l’origine del divario fin dalla tenera età. La paghetta vera e propria – che rappresenta circa un quarto delle entrate dei ragazzi – non mostra differenze tra maschi e femmine, probabilmente perché l’app suggerisce importi standard in base all’età. Lo squilibrio, invece, nasce altrove e precisamente nei soldi dati senza una regola, la banconota per il compleanno, il premio per un bel voto, il piccolo extra concesso d’impulso. Proprio dove decide l’istinto, e non un criterio, emergono gli stereotipi.

Tra gli 11 e i 15 anni la tendenza si attenua e poi si inverte; a 15 anni le ragazze ricevono ogni mese un po’ più dei ragazzi, anche perché svolgono più lavori domestici, ma pagati meno. A quell’età le ragazze hanno comunque risparmi inferiori di circa il 6,5 per cento rispetto ai coetanei. “Per un quindicenne sono molti soldi”, ha osservato Howard.

Secondo Howard, il punto non è solo la cifra: i maschi si abituano prima e più spesso a decidere da soli come usare il denaro, e questo può incidere sulla fiducia e sulle competenze finanziarie da adulti. Gli stessi autori invitano alla cautela: il Regno Unito è quinto nell’indice globale del World Economic Forum sulla parità di genere, e altrove il divario potrebbe essere più ampio.

Il tema non è nuovo nemmeno nel dibattito italiano. L’esperta Leda Kenny, intervenendo al festival Internazionale Kids di Reggio Emilia, ha indicato negli 11 anni un’età critica per quello che chiama “paghetta-gap”, sottolineando come alle bambine vengano affidate più spesso le faccende di casa e ai maschi lavori come il giardinaggio o la pulizia dell’auto, e come alle femmine il denaro arrivi in modo più discontinuo, su richiesta.

Dal salvadanaio alla busta paga

In Italia non esistono dati paragonabili sui più piccoli, ma il quadro degli adulti, purtroppo è ben noto. Nel Global Gender Gap Report 2026 il nostro Paese è 83° su 145. Il divario salariale orario misurato dall’Istat si ferma al 5,6 per cento, tra i più bassi d’Europa, ma il dato inganna, perché le donne lavorano meno spesso, più spesso a tempo parziale e in settori meno retribuiti.

Secondo Eurostat, del resto, l’Italia è ultima nell’Unione europea per occupazione femminile. Guardando ai redditi complessivi, il quadro cambia. Nel settore privato non agricolo, secondo l’Osservatorio Inps, gli uomini guadagnano in media 27.967 euro l’anno e le donne 19.833, circa il 29 per cento in meno. Il Rendiconto di genere presentato dall’Istituto a febbraio stima una differenza media di quasi 29 euro al giorno, che si riflette poi su pensioni più leggere.

Una bambina che riceve un po’ meno, che vede premiato di più il fratello o che si abitua a chiedere invece di gestire, rischia di considerare normale, da adulta, accettare uno stipendio più basso o non negoziarlo affatto.

Non a caso, una ricerca Ipsos Doxa per la Fondazione Fair del 2026 indica che solo il 60 per cento delle donne giudica adeguate le proprie competenze finanziarie, contro il 68 per cento degli uomini. Dal 7 giugno è in vigore il decreto legislativo 96 del 2026, che recepisce la direttiva europea sulla trasparenza retributiva: un passo importante, che però agisce sulla busta paga, non sulle abitudini apprese a casa.

Quando il denaro diventa controllo

C’è poi un lato più oscuro in cui la scarsa familiarità con i soldi e la dipendenza economica sono il terreno su cui cresce la violenza economica: impedire ad una donna di lavorare, controllarne ogni spesa, negarle l’accesso al conto o farle firmare debiti.

Secondo l’ultima indagine Istat, il 6,6 per cento delle donne che hanno o hanno avuto un partner ha subito questo tipo di abuso. Ad aprile la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio ha approvato all’unanimità una relazione dedicata al tema, proponendo di riconoscerla espressamente nel reato di maltrattamenti in famiglia e di introdurre il controllo coercitivo.

Il documento chiede anche formazione per il personale bancario, spesso il primo a intercettare movimenti sospetti. Sul fronte del credito, l’Associazione bancaria italiana ha firmato con i sindacati del settore un protocollo che prevede, tra l’altro, la sospensione del mutuo e un accesso agevolato al lavoro per le donne vittime di violenza accertata.

Anche l’accesso agli strumenti di base resta diseguale: secondo l’Osservatorio Findomestic, ha un conto corrente a uso esclusivo il 59 per cento delle donne, contro il 64 per cento degli uomini.

Non si tratta di sostenere che una paghetta più bassa produca, da sola, la violenza economica. Ma un’educazione che abitua le ragazze a gestire meno denaro, e a delegare le scelte, le rende più fragili quando quella dipendenza si trasforma in uno strumento di potere.

Che cosa possono fare le famiglie?

La soluzione indicata dagli studiosi è sorprendentemente semplice: sostituire i soldi dati d’impulso con una paghetta regolare, uguale per importo e frequenza per figlie e figli. Dove c’è una regola, i pregiudizi inconsapevoli hanno meno spazio. A questo si aggiunge l’invito a parlare apertamente di risparmio, spese e bilancio con tutti i figli, offrendo a ciascuno le stesse occasioni di scegliere.

Conta anche il linguaggio: lodare la prudenza delle figlie e l’intraprendenza dei figli trasmette, senza volerlo, ruoli diversi. Educare alla parità, a volte, comincia da pochi spiccioli e da una domanda che ogni genitore può porsi: sto dando lo stesso valore a mia figlia e a mio figlio?

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