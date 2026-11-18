Politica

L’Italia non manderà truppe a combattere in Ucraina

L'impegno del Team europeo per i negoziati di pace va tenuto distinto dalla guida dell'iniziativa per la Forza multinazionale per l'Ucraina

di Mauro Trieste - 18 Novembre 2026

In vista della partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice della Coalizione dei volenterosi di domani a Berlino, da quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, “è stata avviata una serie di contatti a diversi livelli allo scopo di favorire un allineamento delle posizioni”.

In particolare, spiegano dal governo, “le consultazioni hanno avuto a oggetto le prossime iniziative diplomatiche per favorire la conclusione del conflitto. Come annunciato dal presidente del Consiglio europeo Costa, il Team europeo per i negoziati di pace è composto da Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito (E5), affiancati da Commissione e Consiglio. Il team europeo è già al lavoro con ucraini e americani per definire le prossime tappe del percorso negoziale”.

L’impegno del Team europeo per i negoziati di pace composto da Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito (E5), affiancati da Commissione e Consiglio, sottolineano fonti dell’esecutivo, “va tenuto distinto dalla guida dell’iniziativa per la costituzione della Forza multinazionale per l’Ucraina nell’ambito della Coalizione dei volenterosi, alla quale l’Italia ha già più volte chiarito che non contribuirà con il dispiegamento di truppe italiane sul terreno. La guida di tale iniziativa rimane assicurata in formato E3 da Francia, Regno Unito e Germania. Si tratta di due funzioni diverse, ma complementari”.

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