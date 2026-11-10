Esteri

Abu Dhabi, riparte il negoziato: Russia, Usa e Ucraina tornano al tavolo sulle garanzie di sicurezza

Colloqui trilaterali a porte chiuse negli Emirati Arabi Uniti. Mosca punta il focus sulla sicurezza

di Ernesto Ferrante - 10 Novembre 2026

Sono iniziati ad Abu Dhabi i colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, un nuovo tentativo di riaprire il dialogo su uno dei dossier più delicati dello scenario internazionale. A riferirlo è stata una fonte all’agenzia Tass. L’incontro si svolge a porte chiuse, senza la presenza della stampa, e si concentra in particolare sulle garanzie di sicurezza, come spiegato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

La delegazione russa è guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky, mentre per Kiev partecipa il capo del Servizio di intelligence estera Rustem Umerov. Le delegazioni dei tre Paesi si erano incontrate per l’ultima volta a Ginevra il 18 febbraio.

La posizione dell’Italia

Parallelamente ai negoziati, l’Italia ha ribadito il proprio sostegno all’Ucraina e agli sforzi diplomatici statunitensi. Fonti di Palazzo Chigi hanno sottolineato il “pieno sostegno all’Ucraina, alla sua sovranità e integrità territoriale, nonché agli sforzi degli Stati Uniti per riportare le parti al tavolo negoziale”. Secondo il governo italiano, l’evoluzione del confronto riguarda ormai direttamente la sicurezza europea. “Il negoziato tocca sempre più da vicino la sicurezza dell’intero continente”, evidenziano le stesse fonti, ricordando che aspetti cruciali di un eventuale accordo, dalle garanzie di sicurezza alla ricostruzione, dalle sanzioni al percorso europeo dell’Ucraina, dipendono anche dalle decisioni dei Paesi dell’Ue.

Da qui la richiesta, sostenuta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di arrivare a una posizione comune europea. Palazzo Chigi richiama infatti la lettera inviata al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, con cui è stato chiesto di inserire il tema all’ordine del giorno del Consiglio europeo informale di Dublino per arrivare a una decisione condivisa entro il vertice europeo di dicembre.

Saggio alla riunione di coordinamento

Prima dell’avvio dei colloqui, l’Italia ha partecipato a una riunione di coordinamento ad Abu Dhabi con il consigliere per la sicurezza nazionale Fabrizio Saggio. Al tavolo erano presenti anche gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, oltre ai rappresentanti dell’Ucraina, dei Paesi E4 (Germania, Francia, Italia e Regno Unito), della Nato e dell’Unione europea. Un segnale della crescente consapevolezza che il futuro del conflitto e dell’architettura di sicurezza europea non potrà essere definito senza un coinvolgimento diretto del continente.

Kushner sulle garanzie di sicurezza

Da Abu Dhabi, l’inviato statunitense Jared Kushner ha indicato come obiettivo dei negoziati quello di costruire le condizioni per “decenni, se non secoli di pace”. Kushner ha spiegato che Washington punta a definire un nuovo quadro di sicurezza condiviso tra Ucraina, Russia ed Europa. Al centro del confronto, ha sottolineato, vi sono sia le “questioni bilaterali” tra Kiev e Mosca e il tema di “come porre fine alla guerra”, sia l’architettura di sicurezza necessaria a garantire una pace duratura e a prevenire nuove escalation nel continente.

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