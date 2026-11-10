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Allarmi bomba sui voli, la minaccia arriva da un profilo appartenente a una donna di Bogotá

Continuano le indagini dei combattenti dello “stato maschile” contro il “regime femminista”

di Angelica Luna - 10 Novembre 2026

Parte dal profilo di una donna colombiana la mail che giovedì 5 novembre scorso ha annunciato la presenza di bombe a bordo di due aerei diretti a Fiumicino. Il profilo, considerato sospetto, è intestato a una donna che lavorerebbe nel settore amministrativo di un’azienda sanitaria di Bogotá. Non è ancora chiaro se l’identità sia reale o se il profilo sia stato hackerato.

La mail inviata all’alba

Il messaggio è arrivato all’alba, scritto in un italiano approssimativo che fa pensare a una traduzione automatica. Era firmato “Combattenti dello Stato maschile”, un sedicente gruppo eversivo. Sosteneva che sui voli Helsinki–Roma e Dublino–Roma fossero stati piazzati ordigni, con esplosione entro un’ora, e si scagliava contro il “regime femminista”.

A riceverlo sono stati dipendenti di Aeroporti di Roma e di Aviopartner, una delle società di handling che lavorano con lo scalo. Il volo Finnair AY1761, partito da Helsinki, è atterrato regolarmente a Fiumicino alle 9.30, scortato dai jet dell’Aeronautica militare. Il volo Aer Lingus EI402, decollato da Dublino con 151 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, è stato invece deviato sulla base aerea di Évreux, in Normandia. In entrambi i casi gli artificieri non hanno trovato alcun ordigno.

Una settimana di allarmi

Quello di giovedì è stato il terzo episodio di questa settimana. Il 3 novembre sette voli europei, due dei quali diretti a Fiumicino, erano stati presi di mira da falsi allarmi. Il 2 novembre centinaia di scuole italiane avevano ricevuto messaggi minacciosi, con evacuazioni in diversi istituti – sempre per la possibile presenta di bombe . Non è escluso un collegamento tra i due episodi. La firma richiama, secondo Open, un movimento nazionalista russo e misogino. Al momento, però, non ci sono prove che colleghino Mosca alle minacce. Polaria e Polizia postale stanno ricostruendo l’origine del messaggio. Dai primi riscontri, le mail sarebbero partite da indirizzi compromessi o da servizi di posta anonimizzati, come Proton Mail: un dettaglio che rende difficile risalire con certezza al mittente.

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