Economia

Abi, quanti dubbi sulla Manovra: un “conto” da 22 miliardi

I banchieri bocciano la Legge di Bilancio: dal contributo fino a Tobin Tax e Superbonus

di Cristiana Flaminio - 10 Novembre 2026

L’Abi snocciola i numeri: l’impatto della Manovra peserà, sui conti delle banche italiane, un ulteriore aggravio fiscale da 7 miliardi in tre anni che porterebbe il “conto” finale a ben 22 miliardi di euro. I conti dei banchieri, durante l’audizione sulla Legge di Bilancio davanti alle Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato. Si parte da un incremento di gettito tributario, a favore dello Stato, che a fronte di 7 miliardi in più nel triennio si compone di 4,8 miliardi in imposte definitive e 2,1 per differenti in deduzioni e compensazioni.

L’Abi, la manovra e il conto da 22 miliardi

Come fa l’Abi ad arrivare a 22 miliardi? Semplice, aggiunge i sette di cui parla ai “circa” quindici miliardi di euro legati ai contributi richiesti e inseriti nelle manovre precedenti. E che, tutti insieme, determinerebbero un impatto pari a 22 miliardi di euro. Ciò comporterebbe, secondo l’analisi dei banchieri, il rischio di una compressione per autofinanziamento e per il sostegno all’economia reale, sia a favore delle famiglie che delle imprese. Nonché, potrebbe far sorgere limiti per la sottoscrizione del debito pubblico.

Il tema della Tobin Tax e il Superbonus

C’è poi un’altra questione che non è peregrina. E riguarda il raddoppio della cosiddetta Tobin Tax. Passare dall’applicazione di un’aliquota oggi allo 0,4% a quella dello 0,8% potrebbe comportare un impatto sulla liquidità dei mercati, sui costi delle transizioni. In definitiva, sulla competitività finanziaria italiana. Non è una questione da poco. Critiche pure all’ipotesi di spalmare su dieci anni i crediti del Superbonus. Le banche, dice l’Abi analizzando la manovra, rischiano effetti su “conti economici, patrimoni, liquidità a cui si associa un ulteriore costo connesso all’inflazione”.

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