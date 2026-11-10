Cronaca

Minori, l’immigrazione irregolare regala manodopera ai clan

Lo Stato che ha creduto di poter "accogliere tutti" senza pianificare percorsi reali di regolarizzazione, formazione e lavoro legale ha prodotto una massa critica sociale esplosiva

di Angelo Vitale - 10 Novembre 2026

Mentre a Parigi e nelle banlieue francesi scatta l’allarme per le bande d’affiliazione algerina che addestrano giovanissimi stranieri alla rapina e all’omicidio da strada, l’Italia scopre che il proprio “buco nero” non è meno profondo.

È la parabola tragica dei minori stranieri non accompagnati. Finora, un fenomeno sociologico e criminale già titolare della sua sigla (Msna), radiografato in ogni dettaglio da anni da dossier istituzionali, report ministeriali e studi accademici, ma sistematicamente ignorato dalla politica e dalle istituzioni.

Un fenomeno “sottotraccia”

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: l’ennesimo paradosso di un modello d’immigrazione che per anni si è pensato di favorire a parole e con l’approccio dell’accoglienza retorica, senza però mai regolarla, gestirla o davvero strutturarla. Una spinta all’ingresso priva di governo reale che ha finito per spalancare le porte della marginalità, trasformando centinaia di ragazzi soli nel bacino di reclutamento perfetto per la criminalità organizzata e le baby gang locali.

Non si tratta di una sorpresa improvvisa, ma del fallimento annunciato di un sistema che ha scambiato l’accoglienza per semplice stazionamento temporaneo. I dati dell’Osservatorio Nazionale CeSPI e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità mettono a nudo una realtà drammatica: l’assenza di tutele legali tempestive, i ritardi burocratici nell’assegnazione dei tutori e la saturazione dei centri spingono migliaia di ragazzi fuori dai circuiti formali.

I numeri

Solo nel nostro Paese, le inchieste europee indicano la scomparsa nel nulla di quasi 23mila minori dai centri d’accoglienza negli ultimi tre anni: una media di oltre 20 ragazzi al giorno che svaniscono nell’invisibilità.

È esattamente in questo vuoto dello Stato che subentra il “welfare” sostitutivo delle mafie, con i clan di ogni latitudine dello Stivale a cavalcare l’onda di qualsiasi nuova opportunità. I report dell’Università di Milano e le relazioni della Polizia Criminale convergono su un punto cruciale: le mafie nostrane e i clan di quartiere non affiliano quasi mai formalmente i minori stranieri soli.

L’ingaggio nei clan

Non c’è alcun rito d’iniziazione né un inserimento organico nella gerarchia dei clan. I ragazzi stranieri servono a tutt’altro: costituiscono una manodopera criminale a basso costo, usa e getta, altamente intercambiabile e priva di coperture.

Vengono impiegati nei ruoli a più alto rischio esecutivo. Esiste lo spaccio di strada da decenni a tutti noto, con le drammatiche varianti dei body pusher, costretti a ingoiare ovuli di droga. E vengono praticate le rapine predatorie, dopo essersi addestrati, ai primi gradini della manovalanza spicciola, nel ruolo di vedette nei quartieri dello spaccio.

Per i clan il vantaggio è doppio: flessibilità operativa immediata e rischio giudiziario azzerato per i quadri dirigenti dell’organizzazione. A facilitare questo adescamento cinico c’è la condizione di assoluto isolamento affettivo e materiale di chi arriva in Italia senza famiglia.

Le ricerche dell’Autorità Garante per l’Infanzia e dell’Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali mostrano che il rischio di devianza non colpisce tutti i minori stranieri. I giovani integrati in un nucleo familiare stabile – anche se povero o privo di permesso di soggiorno – mantengono uno scudo di protezione sociale che evita la deriva penale.

Per i nuclei irregolari, anzi, evitare guai con la giustizia è priorità di sopravvivenza. Al contrario, il minore straniero che scappa dai centri non ha nessuno che ne denunci la scomparsa se non la struttura a fini burocratici. I reclutatori criminali si presentano così nelle stazioni offrendo un tetto, cibo, vestiti firmati, denaro e psicofarmaci o droghe per desensibilizzarli, creando un falso senso di appartenenza che si trasforma in una trappola di ricatto e dipendenza.

Il cortocircuito

Quando la parabola della devianza incontra la risposta dello Stato, si consuma il secondo cortocircuito burocratico. Le analisi dell’Associazione Antigone sugli Istituti Penali per Minorenni evidenziano una profonda disparità di trattamento processuale tra minori italiani e stranieri non accompagnati.

Mentre i ragazzi italiani autori di reato accedono con relativa facilità a misure alternative alla detenzione o alla messa alla prova perché dispongono di una famiglia o di un domicilio idoneo, i minori stranieri soli ne restano esclusi proprio perché privi di una casa e di riferimenti formali.

Il risultato è che le carceri minorili come il Beccaria di Milano si riempiono di minori stranieri non accompagnati, trasformando la detenzione in una scuola di perfezionamento criminale invece che in un’occasione di recupero. Le recenti riforme emergenziali, come il Decreto 133 del 2023, hanno nei fatti accelerato il quadro, consentendo di collocare i minori ultra-sedicenni nei centri d’accoglienza per adulti o nei dormitori, azzerando gli standard della Legge Zampa e favorendo la promiscuità con gli adulti.

Finora, quindi, uno Stato che ha creduto di poter “accogliere tutti” senza pianificare percorsi reali di regolarizzazione, formazione e lavoro legale ha prodotto una massa critica sociale esplosiva. Il “buco nero” dei minori stranieri soli è il simbolo più nitido di una politica migratoria ridotta a slogan e gestione d’emergenza. I suoi costi umani e di sicurezza pubblica vengono scaricati quotidianamente sulle strade e sulle vite di ragazzi abbandonati al loro destino.