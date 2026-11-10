Attualità

La classe dirigente si forma oggi

Chi guiderà il Paese domani?

di Loretta Cardoni - 10 Novembre 2026

Che società stiamo preparando e, soprattutto, chi saranno coloro che domani avranno la responsabilità di guidarla? È un interrogativo che nasce osservando una trasformazione culturale profonda, nella quale tecnologia, modelli comportamentali e relazioni umane stanno cambiando a una velocità che sembra aver superato la capacità educativa della famiglia, della scuola e delle istituzioni.

I numeri aiutano a comprendere la dimensione del fenomeno. Secondo l’Atlante dell’infanzia a rischio 2025 di Save the Children, il 13% degli adolescenti tra i 15 e i 19 anni presenta indicatori di uso problematico di Internet. Il 38% dichiara di guardare frequentemente il cellulare anche quando si trova in compagnia di amici o familiari. Non è soltanto una questione di tempo trascorso davanti a uno schermo.

È il rischio che la dimensione virtuale finisca per occupare uno spazio sempre più ampio nella costruzione dell’identità e delle relazioni. Il bisogno di apparire, di essere riconosciuti, di ottenere approvazione attraverso un numero di visualizzazioni o di consensi rischia di diventare un parametro di valutazione personale.

L’immagine prende il posto della sostanza, la popolarità quello della competenza, il consenso immediato quello della capacità di confrontarsi con un pensiero diverso. Non si tratta di demonizzare i social, che rappresentano strumenti straordinari di informazione e comunicazione. Si tratta di riconoscere che uno strumento privo di un’adeguata educazione al suo utilizzo può trasformarsi in un moltiplicatore di fragilità.

Ancora più preoccupante è il dato relativo al cyberbullismo. La stessa ricerca di Save the Children indica che il 47,1% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni è stato vittima di episodi di cyberbullismo, contro il 31,1% del 2018. L’indagine Istat sui ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, riferita al 2023, rileva inoltre che il 68,5% ha subito almeno un comportamento offensivo, aggressivo, diffamatorio o di esclusione, online oppure nella vita reale. L’insulto è diventato un linguaggio ordinario, l’umiliazione pubblica un contenuto da condividere, l’aggressività una forma di visibilità.

Il problema non riguarda soltanto le vittime. Riguarda anche chi aggredisce, chi osserva, chi condivide e chi considera tutto questo normale. Siamo di fronte a un problema culturale. Un altro terreno sul quale non possiamo permetterci superficialità è quello della sessualità. L’indagine Ipsos realizzata per Save the Children nel 2024 evidenzia che il 37% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni frequenta siti pornografici per adulti. Un ulteriore dato merita attenzione: il 24% degli adolescenti tra i 14 e i 18 anni ritiene che la pornografia offra una rappresentazione realistica dell’atto sessuale. Il rischio è che la pornografia diventi un modello educativo, che la sessualità venga separata dall’affettività e che il rapporto con l’altro venga interpretato attraverso rappresentazioni artificiali, spesso prive di rispetto, reciprocità e responsabilità.

Per questo il dibattito sull’educazione sessuale nelle scuole non può essere liquidato come una disputa ideologica. Occorre parlare di conoscenza, prevenzione, consenso, rispetto e consapevolezza. C’è poi una questione ancora più ampia, che riguarda il rapporto con le regole e con le istituzioni. Il rispetto dell’autorità, della legalità e delle istituzioni democratiche non nasce spontaneamente. Si costruisce attraverso l’educazione, l’esempio e la credibilità di chi rappresenta lo Stato. Eppure viviamo in una stagione nella quale il discredito, la delegittimazione e la contrapposizione sembrano aver conquistato uno spazio crescente nel dibattito pubblico.

L’Istat, nel rapporto BES 2024, rileva che tra i giovani di 14-19 anni la fiducia media nei partiti politici si ferma a 3,9 su 10. È un dato che non autorizza a parlare di una generazione ostile alle istituzioni, ma che impone una riflessione sulla distanza tra cittadini, politica e rappresentanza. Naturalmente, non possiamo chiedere ai giovani di rispettare ciò che gli adulti stessi contribuiscono a screditare. Le istituzioni devono essere rispettate, ma devono anche meritare rispetto attraverso trasparenza, competenza, coerenza e capacità di rispondere ai cittadini. Non esiste autorevolezza senza responsabilità. Ed è proprio qui che il ragionamento diventa una questione di futuro.

I ragazzi che oggi frequentano le scuole saranno domani i nostri manager, i professionisti, gli imprenditori, i dirigenti pubblici, i magistrati, gli amministratori e i rappresentanti politici. Saranno loro a determinare la qualità della nostra democrazia e la competitività del Paese. Quali modelli stiamo consegnando loro? Una cultura nella quale la competenza rischia di essere subordinata alla visibilità, nella quale il confronto viene sostituito dall’insulto, nella quale la responsabilità personale sembra spesso soccombere davanti alla ricerca di un colpevole esterno? Oppure una generazione capace di utilizzare la tecnologia, ma anche di esercitare spirito critico, autonomia di pensiero, senso del dovere e rispetto delle regole? È una questione di responsabilità e di scelte che dobbiamo compiere adesso.

Perché le competenze tecniche, da sole, non bastano a costruire una classe dirigente. Servono cultura, preparazione, equilibrio, capacità di ascolto, senso delle istituzioni e consapevolezza delle conseguenze delle proprie decisioni. Non possiamo, dunque, limitarci a rincorrere le emergenze, intervenendo quando il disagio è già esploso. Occorre investire in educazione digitale, formazione civica, cultura della legalità, educazione affettiva e sessuale, sostegno alle famiglie e qualità della scuola. Occorre restituire autorevolezza agli insegnanti e credibilità alle istituzioni. E occorre soprattutto che gli adulti tornino a essere punti di riferimento.

La vera emergenza non è una generazione che utilizza troppo lo smartphone. È il rischio di una società che rinuncia a trasmettere valori, responsabilità e strumenti per interpretare il mondo. Perché il futuro non comincia quando i giovani entrano nel mondo del lavoro, quando assumono un incarico pubblico o quando siedono ai vertici di un’azienda. Il futuro comincia molto prima, nelle famiglie, nelle aule scolastiche, nei rapporti quotidiani e negli esempi che offriamo loro. Una società si giudica anche dalle persone che è capace di formare. E la classe dirigente di domani sarà, inevitabilmente, il riflesso dell’educazione che avremo saputo dare oggi.

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