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Caso Pasolini, le piste ancora aperte che chiedono risposte: “Pelosi non era da solo”

di Eleonora Ciaffoloni - 10 Novembre 2026

La notte tra il 1° e il 2 novembre 1975, Pier Paolo Pasolini fu ucciso all’Idroscalo di Ostia a seguito di un’aggressione brutale: picchiato ripetutamente e investito dalla sua stessa automobile. Per quell’omicidio è stato condannato in via definitiva Pino Pelosi, che all’epoca aveva 17 anni e che confessò il delitto, salvo poi ritrattare anni dopo, sostenendo di non aver agito da solo. Sul piano giudiziario, Pelosi resta l’unico condannato per l’assassinio del poeta.

La nuova inchiesta sul caso della morte di Pasolini

Ma oggi, è proprio sulle possibili presenze di altre persone e sulle circostanze che portarono alla morte di Pasolini che si concentra la nuova stagione investigativa. Perché a cinquantuno anni dall’omicidio di Pasolini, la domanda su chi lo abbia ucciso e su cosa sia realmente accaduto a Ostia continua a non avere una risposta definitiva. La riapertura delle indagini ha riportato al centro una vicenda che per decenni è rimasta legata alla condanna di Pino Pelosi. Ma sulla quale continuano a emergere, a distanza di decenni, interrogativi e possibili piste investigative.

È stato questo il filo conduttore della conferenza stampa “Pasolini, riaperte le indagini”, organizzata in Senato su iniziativa del senatore Filippo Sensi. Un incontro a cui hanno partecipato il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio Guido D’Ubaldo, la scrittrice Dacia Maraini, l’avvocato Stefano Maccioni, il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone e l’attore Fabrizio Gifuni.

Il confronto in Senato

Al centro del confronto il nuovo fascicolo aperto dalla Procura di Roma che dovrà esaminare gli elementi raccolti nel corso degli anni e verificare se dietro l’aggressione mortale ci fossero altre persone. “Partiamo essenzialmente da tre Dna, i tre Dna ritrovati nelle indagini riaperte dal 2010 al 2015”. Ha spiegato Maccioni, sostenendo che si tratti di “una prova scientifica certa, forte” della presenza di altre persone sulla scena del crimine.

Elemento che, come altri (oltre alle dichiarazioni dirette di Pelosi) mette in discussione la ricostruzione secondo cui il ragazzo avrebbe agito da solo. “Quello che ci hanno voluto far credere, ovvero che un ragazzino di 17 anni fosse in grado di uccidere Pasolini e far passare tutto come un reato a sfondo sessuale, è falso”. Maccioni ha ricordato anche le prime valutazioni giudiziarie, richiamando il ruolo di Carlo Alfredo Moro, presidente del Tribunale per i minorenni di Roma e fratello di Aldo Moro, che già in primo grado avrebbe escluso la possibilità che Pelosi avesse agito da solo.

“Tutto venne fatto troppo in fretta” ha osservato, tornando a chiedere che vengano approfonditi gli elementi rimasti fuori dalla ricostruzione giudiziaria. Tra questi, il legale ha citato anche un servizio del Tg delle 20 del 2 novembre 1975. Qui sarebbe stato trasmesso quasi integralmente l’interrogatorio di Pelosi, nonostante il procedimento fosse ancora coperto dal segreto istruttorio. Un passaggio, anche questo, che merita di essere approfondito per capire come e perché quelle informazioni fossero già disponibili al pubblico.

I punti da chiarire sul caso Pasolini

Ma c’è anche un altro punto da cui ripartire, fondamentale, in questo caso per il movente dell’omicidio – che, come è stato più volte contestato, non sarebbe riconducibile a una vicenda sessuale – e cioè ricostruire il contesto nel quale Pasolini stava lavorando nei mesi precedenti alla morte. Secondo la ricostruzione proposta dal legale, Pasolini sarebbe stato attirato all’Idroscalo per recuperare le pellicole rubate del film Salò o le 120 giornate di Sodoma. Ma c’è dell’altro, oltre al “pretesto”.

Il riferimento alla P2

Tra le piste indicate da Maccioni c’è anche quella che riguarda i rapporti tra alcuni personaggi coinvolti nella vicenda giudiziaria di Pelosi e la loggia massonica P2. In particolare, l’avvocato ha richiamato il nome di Aldo Semerari, psichiatra e criminologo, che fu consulente della difesa del giovane durante il processo per l’omicidio Pasolini. Una figura che negli anni Settanta si trovò a gravitare in ambienti diversi, dai gruppi dell’estrema destra alla criminalità organizzata, fino a settori degli apparati di sicurezza.

Semerari sarebbe stato inoltre iscritto alla P2, secondo quanto riferito da Maccioni, che ha invitato a verificare i collegamenti tra le persone entrate in contatto con Pelosi e gli ambienti massonici. “Perché un ragazzino di 17 anni di borgata aveva consulenti iscritti alla loggia massonica P2? Addirittura un tal Aldo Semerari”, ha osservato il legale, ricordando anche il successivo coinvolgimento del criminologo nelle vicende della criminalità organizzata romana.

Semerari, infatti, sarebbe stato poi ucciso e decapitato nel 1982, in un delitto maturato nell’ambiente della Nuova Camorra Organizzata. Il riferimento alla P2 non si esaurisce nel nome del criminologo. Maccioni ha ricordato anche Rocco Mangia, l’avvocato che assistette Pelosi, e altri professionisti che avrebbero gravitato intorno alla vicenda. Già in una precedente ricostruzione, il legale aveva richiamato anche il professor Ferracuti tra i consulenti che indicava come iscritti alla loggia. “Ci sono troppe persone che gravitavano intorno all’ambiente P2 e forse l’approfondimento andrebbe fatto”, ha sostenuto.

Cosa c’è da approfondire

Il tema si intreccia con un’altra delle piste che Maccioni chiede di approfondire. Quella relativa a ciò su cui Pasolini stava lavorando prima di morire, in particolare il romanzo Petrolio e i riferimenti a Eugenio Cefis. Quest’ultimo, successore di Enrico Mattei – morto nel 1962 a seguito di un incidente aereo su cui non è stata mai raggiunta una verità giudiziaria – era stato “nel mirino” di Pasolini nel romanzo vedendo nell’imprenditore il simbolo di un potere tentacolare. Intrecci in cui dovrà entrare la Procura di Roma.

La testimonianza di Dacia Maraini sul caso Pasolini

Oltre ai passaggi più tecnici, in conferenza stampa ha emozionato la testimonianza di Dacia Maraini, che conobbe personalmente Pasolini e ne fu amica.

La scrittrice ha ricordato come fin dai primi momenti, tra le persone che frequentavano il poeta, fosse diffusa la convinzione che la ricostruzione di un omicidio commesso da un solo ragazzo non fosse credibile. “Noi amici abbiamo subito detto che non era possibile”, ha raccontato. Facendo, in particolar modo, riferimento alle condizioni in cui venne trovato Pelosi dopo il delitto.

“Se fosse stato un duello con Pelosi, lui avrebbe avuto su di sé dei segni, un graffio. Ma non aveva assolutamente nulla”, ha ricordato. La scrittrice ha poi contestato il modo in cui, nelle ore e nei giorni successivi alla morte di Pasolini, l’attenzione pubblica si concentrò sulla presunta componente sessuale dell’incontro, contribuendo a costruire un’immagine negativa del poeta. “Prima denigra la persona, poi la isola e poi la massacra”, ha detto, descrivendo un vero e proprio meccanismo di delegittimazione proprio del metodo mafioso. Perché, ricorda Maraini, Pasolini non era una figura aggressiva e provocatoria come è stato provato a far credere.

“Era un uomo dolcissimo, addirittura timido. Incapace di fare male, non aveva mai fatto del male a nessuno”. E ha concluso: “Vale la pena di riaprire il caso, perché Pier Paolo lo merita. Lo merita come grande poeta, come cittadino responsabile, come amico”. Alla conferenza ha portato il proprio saluto anche Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera.

L’intervento del presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone

“L’assassinio di Pier Paolo Pasolini resta una delle pagine più cupe e strazianti della nostra storia”, ha dichiarato. “Saremo sempre dalla parte della verità e della ricerca di giustizia”, ha aggiunto. Perché “scoprire tutta la verità vuol dire chiudere con questa storia sbagliata, con la morte di un intellettuale che ha saputo scorgere con volto critico le distorsioni del conformismo di massa e della globalizzazione”.

La riapertura delle indagini da parte della magistratura rappresenta una nuova possibilità per tornare su una vicenda che continua a interrogare il Paese. I nuovi elementi emersi e la testimonianza di una “persona informata sui fatti” – su cui al momento non vi sono specifiche – sono i punti da cui partire per far luce su tutto quello che è rimasto in ombra.