Cultura & Spettacolo

Parla Federica Gentile «La musica racconta chi siamo, custodisce i ricordi e rivela emozioni che spesso fatichiamo a esprimere»

di Tommaso Martinelli - 21 Novembre 2026

La musica come colonna sonora della vita, ma anche come chiave per conoscere le persone, le loro passioni e i ricordi che le accompagnano. È da questo sguardo che parte il racconto di Federica Gentile a “Playlist”, il programma del sabato pomeriggio di Rai2, in onda dalle 14.00.

In una stagione rinnovata, che vede Gabriele Vagnato e Lorella Boccia protagonisti della parte “Live” e Diletta Parlangeli alla scoperta degli eventi musicali con “Fuori Playlist”, Federica guida la seconda parte della trasmissione: un magazine in cui le canzoni diventano il punto di partenza per conversazioni con artisti e protagonisti della cultura, dello spettacolo e dell’intrattenimento…

Federica, in questa nuova stagione di “Playlist” il tuo spazio è diventato un vero e proprio magazine. Quali possibilità ti offre questa formula e che impronta vuoi dare alle conversazioni con gli ospiti?

“Offre sicuramente la possibilità di poter spaziare tra ospiti e argomenti diversi, pur rimanendo la musica al centro del nostro racconto. La conversazione con gli ospiti può per esempio partire dalla playist della loro vita, per capire quali siano le canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai momenti importanti, quali immagini sono loro legate, quali emozioni. Questo ci permetterà di fare “incursioni” anche nel mondo del cinema, della narrativa, della televisione…”

Quando incontri un artista, come cerchi di andare oltre le risposte che ha già dato tante volte e di far emergere qualcosa di meno conosciuto?

“Con la voglia di scoprire la persona dietro il personaggio. Spesso le risposte standard vengono date se standard sono anche le domande. Ma se ci si spinge un pochino più in là, evitando ovviamente di entrare in territori troppo privati (cosa che non ho mai voluto fare), ma semplicemente magari cercando il “perché” delle cose, e non solo il “come”, si può capire molto di più!”.

Se dovessi raccontare questo momento della tua vita attraverso una playlist di tre canzoni, quali sceglieresti e perché?

“Domanda difficilissima! Tre canzoni sono davvero poche… Ti dire “La cura”, di Franco Battiato, perché è una carezza per l’anima, è un monito a sé stessi, è un ricordarsi di volersi e volere bene. Poi forse “La leva calcistica della classe ‘68” di Francesco De Gregori. Questa è mia da sempre, mi sono sempre buttata, quel calcio di rigore non ho mai avuto paura di sbagliarlo. Non vuol dire, ovviamente, che io non l’abbia sbagliato, tutt’altro. Ma non ho mai avuto paura degli errori, ho sempre cercato di farne tesoro. E poi ti direi “Guerriero”, di Marco Mengoni. Il guerriero che protegge, che ti sta accanto e pensa a te”.

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