Attualità

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI – L’amnesia del graziato

di Nicola Santini - 21 Novembre 2026

L’ingratitudine sarebbe persino tollerabile se chi la pratica avesse almeno il buon gusto di vergognarsene. Invece capita di imbattersi in individui che, dopo averti implorato un favore con la disperazione di chi ha già perso tutto, riescono a guardarti come se fossi tu ad avere un debito nei loro confronti.

Ho una discreta esperienza di graziati. Quando hanno bisogno promettono mari e monti con una convinzione contagiosa. Poi scopri che i monti erano un dosso sulla strada comunale e i mari una pisciatina nella lettiera del gatto. E pazienza per le promesse, che già mentre venivano pronunciate puzzavano di fregatura. Quello che lascia ammirati è la velocità con cui il beneficiato riesce a convincersi di averti fatto lui un piacere.

Basta ricordargli, con garbo, come sono andate le cose per provocare una reazione di stizza. La gratitudine, evidentemente, gli pesa più del problema dal quale lo hai tirato fuori. Così comincia a ridimensionare il tuo intervento, finché nella sua versione dei fatti il salvatore diventa un passante che si trovava lì per caso.

Per carità, fare un favore aspettandosi qualcosa in cambio sarebbe una pessima abitudine. Ma considerare la riconoscenza una pretesa indecente mi pare una forma di cafonaggine piuttosto evoluta.

Il guaio è che certi graziati tornano. E quando succede riprendono il discorso da dove lo avevano lasciato, convinti che la tua disponibilità sia ancora lì ad aspettarli. Personalmente, in quei casi, trovo molto più interessante sapere come sta il gatto.