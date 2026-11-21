Torino

Tennis Takes Over attraversa la città con tanti appuntamenti di sport e intrattenimento

di Redazione - 21 Novembre 2026

La settimana delle Nitto ATP Finals si avvicina al gran finale. In attesa delle ultime sfide all’Inalpi Arena, che decreteranno il campione dell’edizione 2026, Torino si prepara a vivere un altro fine settimana di festa, con il tennis pronto a uscire dai campi da gioco per incontrare la musica, l’arte, la fotografia e la cultura.

Dalla sera di sabato 21 novembre alla mattina di domenica 22, Tennis Takes Over attraverserà la città con un programma di appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici diversi in alcuni dei luoghi più rappresentativi della città. Domenica sera, alle OGR Torino, si terrà infine The Final Set, la grande festa di chiusura delle Nitto ATP Finals 2026.

Tra i protagonisti della Notte del Tennis ci sarà Il Mio Dj, il tram che per l’occasione si trasformerà in un club itinerante. Con la direzione artistica e la selezione musicale di Samuel Romano, affiancato da diversi dj nazionali, il percorso partirà da piazza Vittorio per attraversare il centro cittadino, tra architetture storiche, piazze e le installazioni luminose di Luci d’Artista.

La festa coinvolgerà anche gli appassionati della corsa con una Social Run di cinque chilometri, dal Castello del Valentino al Capodoglio dei Murazzi, dove all’arrivo è in programma un dj set. A San Salvario, in collaborazione con GenZ, spazio alla musica dal vivo con un concerto dei ragazzi di SchoolVision nel locale Antro.

La Notte del Tennis coinvolgerà anche diversi luoghi della cultura, con aperture straordinarie fino a mezzanotte e la possibilità di scoprire le mostre e le esperienze speciali di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, del Museo Regionale di Scienze Naturali e del Museo della Radio e della Televisione Rai.

La mattina di domenica 22 novembre sarà invece dedicata ai più piccoli e alle famiglie, con iniziative che metteranno al centro creatività, arte e sostenibilità. In programma il laboratorio artistico Paratissima Kids, uno speciale SwappartyTo dedicato a bambini e allo sport e il tram dei bambini, che vedrà la partecipazione delle artiste e performer Simona Randazzo e Federica Buzzi.



Sabato 21 novembre

Dalle 18 alle 23

IL MIO DJ, IL TRAM CHE DIVENTA UN CLUB

Partenza da piazza Vittorio Veneto

Cinque corse, della durata di circa 45 minuti. A bordo, i dischi scelti e la musica di Samuel Romano e di dj ospiti accompagnano il viaggio attraverso la città. È previsto un aperitivo pre-partenza alla Drogheria, in piazza Vittorio.

Progetto realizzato da Consiste Entertainment, GTT, Città di Torino, con il supporto di Gritti Fragrances e Città Metropolitana di Torino nell’ambito del progetto “Amici”.

Il Mio Dj sarà attivato anche nelle serate di venerdì 20 e domenica 22 novembre. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria (evento sold-out).



Dalle 18

SOCIAL RUN

Partenza dal parco del Valentino

Una corsa di 5 chilometri all’interno del parco del Valentino con arrivo ai Murazzi. Al termine della corsa, dalle ore 19, dj set al Capodoglio Murazzi. In collaborazione con Endorphin Athletics Club. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria (evento sold-out).



Dalle 19 a mezzanotte

APERTURA STRAORDINARIA CAMERA

Via delle Rosine 18

Nello spazio espositivo del Centro Italiano per la fotografia il dialogo tra sport e immagine sarà al centro della proiezione di “The Perfect Match”, il fashion film diretto da Ivan Cazzola e realizzato da Studio Comodo64 per IED Torino. La serata, curata da Club Silencio, comprende anche la visita alla mostra “Letizia Battaglia. L’opera 1970–2020” e la proiezione della semifinale delle Nitto ATP Finals. I visitatori potranno inoltre sperimentare la postazione di realtà virtuale “Match Point Tennis” e mettersi alla prova con un quiz dedicato alla storia e ai protagonisti delle Nitto ATP Finals. Accesso con accredito online e acquisto del biglietto in biglietteria (15 euro intero, 10 euro ingresso fino alle 20, ingresso gratuito per i possessori del biglietto delle Nitto ATP Finals).



Dalle 19 a mezzanotte

APERTURA STRAORDINARIA MUSEO RADIO E TELEVISIONE RAI

Via Verdi 16

Il Museo di via Verdi 16 sarà eccezionalmente aperto al pubblico con visite guidate. Ingresso gratuito, senza prenotazione.



Dalle 19 a mezzanotte

APERTURA STRAORDINARIA MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI Via Accademia Albertina 15

Apertura straordinaria del museo, con proiezione della semifinale delle Nitto ATP Finals. Nel museo sarà visibile il modello a grandezza naturale dello scheletro del Giganotosaurus carolinii, presentato per l’occasione delle Nitto ATP Finals in una speciale versione con racchetta e pallina. Lungo 14 metri, con un cranio di circa 2 metri e un peso stimato di 8 tonnellate, questo maestoso predatore della Patagonia — vissuto tra i 99 e i 95 milioni di anni fa — inaugura la rinnovata sala “Nel Regno dei Giganti” in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema.

Per partecipare è sufficiente il biglietto del museo, acquistabile in biglietteria (5 euro intero, 3 euro ridotto, ingresso gratuito per i possessori del biglietto delle Nitto ATP Finals).

Dalle 19

ESIBIZIONE LIVE DI SCHOOLVISION

Antro, largo Saluzzo 34/E

In collaborazione con GenZ, concerto dei ragazzi di SchoolVision con ingresso gratuito



Domenica 22 novembre

Dalle 10.30 alle 12.30

PARATISSIMA KIDS

Via Roma, tra piazza Castello e via Cesare Battisti

Partecipazione gratuita, con prenotazione sul sito Paratissima

Forme, materiali e immaginario del tennis diventano il punto di partenza per sperimentare il linguaggio dell’arte contemporanea. Uno spazio di gioco, colore e disegno per i più piccoli e un laboratorio artistico guidato per i bambini dai 6 ai 13 anni.



Dalle 10.30 alle 12.30

SwappartyTo

Via Roma, tra piazza Castello e via Cesare Battisti

Edizione speciale dell’evento gratuito di scambio, dedicata a bambini, sport e sostenibilità, in cui i partecipanti sono invitati a scambiare attrezzature, accessori e oggetti legati alla pratica sportiva per favorirne il riutilizzo e ridurre gli sprechi.



Dalle 10.30 alle 12.30

IL TRAM DEI BAMBINI

Piazza Castello

Un viaggio dedicato ai più piccoli a bordo del tram, accompagnati dalle artiste e performer Simona Randazzo e Federica Buzzi. Le partenze sono previste ogni 20 minuti dalla fermata di piazza Castello. Partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria (evento sold-out). Progetto realizzato da Consiste Entertainment, GTT, Città di Torino, con il supporto di Città Metropolitana di Torino nell’ambito del progetto “Amici”.



Dalle 18

THE FINAL SET CLOSING PARTY

OGR Torino, sala Fucine – corso Castelfidardo 22

Biglietti su thefinalset.it

OGR Torino e Movement Entertainment celebrano per il quarto anno consecutivo il grande sport con un appuntamento che unisce la scena internazionale del tennis alla musica elettronica e all’arte contemporanea. Dalle ore 18 il pubblico potrà assistere alla finale del torneo su maxischermo; a seguire (ore 21 circa), spazio alla musica con Døn Manuelito, YOUniverse e Groovycat. Il biglietto consentirà inoltre di visitare le mostre “The Quantum Effect” e “Mind Your Brain!”, oltre alla videoinstallazione “Inversions” di Samson Young, inserita nel programma di Luci d’Artista.

The Final Set Closing Party è un evento organizzato da Movement Entertainment e OGR Torino, in collaborazione con ATP e FITP, in partnership con Turismo Torino e Provincia, con il contributo della Camera di commercio di Torino e con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino

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