Cultura & Spettacolo

La Sfida delle torte dei cake designer

di Angelina De Santis - 21 Novembre 2026

Quattro squadre di talentuosi e creativi cake designer sono pronte a darsi battaglia, puntata dopo puntata, mettendo alla prova fantasia, abilità tecnica e passione per il mondo della pasticceria. La sfida? Realizzare creazioni spettacolari capaci di trasformare ogni occasione speciale in un’esperienza unica e indimenticabile. Ogni giovedì alle 22, su Food Network (canale 33), va in scena La Sfida delle torte, la nuova produzione originale del canale dedicata all’affascinante universo del cake design.

Alla conduzione, un’inedita coppia composta da Renato Ardovino, autentico re del cake design Made in Italy, già protagonista di numerosi format di successo dedicati alla pasticceria, e dall’attrice Valeria Graci, pronta ad accompagnarlo in questa avventura tra creatività, divertimento e dolce competizione.

Ogni episodio ruota attorno a una missione speciale: realizzare una torta scenografica che sappia interpretare al meglio un tema e soddisfare precise richieste. Dalle romantiche wedding cake, alle sorprendenti creazioni interattive ispirate alla musica, dalle spettacolari composizioni a tema natalizio alle avveniristiche gravity cakes, ogni prova richiede idee originali, precisione e una buona dose di inventiva. Non basta, infatti, creare una torta bella da vedere: il risultato dovrà conquistare anche al primo assaggio.

Aderenza al brief, originalità, qualità tecnica, gusto e immancabile fattore “wow” saranno i parametri con cui Renato Ardovino e Valeria Graci valuteranno le opere dei brillanti cake designer in gara. Solo chi riuscirà a combinare al meglio estetica, tecnica e sapore potrà distinguersi e ambire alla vittoria finale. La Sfida delle torte, prodotta da JumpCutMedia, è disponibile anche su discovery +.

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